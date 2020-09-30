Ровный газон - индикатор цивилизованности

Аэратор G40DT30

За землей необходимо ухаживать в течение всего года. Весной из-за частых перепадов температуры снег становится плотным, а на поверхности образуется ледяная корка, которая препятствует поступлению воздуха к почве. После того как снежный покров сходит и земля подсыхает, в первую очередь необходимо очистить поверхность веерными граблями от мусора.

Летом газон требует особого ухода. В первую очередь необходимо регулярно косить траву, так как это препятствует хаотичному разрастанию злаков по участку, помогает в борьбе с сорняками и приводит к выравнивают покрова. Для повседневного ухода отлично подойдет аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM32K2. Она прекрасно справится с регулярной стрижкой как мягкой, так и тяжелой травы, обладает маленьким весом, который способствует легкой маневренности, и облегчает использование устройства. Лужайку нужно стричь, когда трава достигает высоты около 10 сантиметров. При скашивании траву нужно оставлять на 2–3 сантиметра над землей. Для труднодоступных участков лучше всего выбрать триммер Greenworks G24LT25. Он идеально справится с травой в узких и неровных местах, а также под скамейками и возле кустарников. Устройство оборудовано специальными металлическими рамками, поэтому абсолютно не страшно попадание камней. А после покоса его легко очистить от остатков травы и проверить исправность, проведя осмотр режущей лески. Газонокосилка выполнит основную работу, триммер поможет привести газон в идеальный вид - и все это без запаха бензина и навязчивых проводов. А уникальный аккумулятор подойдет для обоих инструментов.

Газонокосилка G24LM32K2

Основной задачей осеннего периода является подготовка газона к зиме. В идеале, в начале сентября необходимо выполнить аэрацию газона: создать естественные условия для насыщения почвы кислородом, что способствует проникновению влаги и питательных веществ к корням и стимулирует развитие полезных бактерий. Аккумуляторный аэратор Greenworks G40DT30 позволит быстро обработать большую площадь газона, а благодаря высокой скорости вращения вала можно запросто удалить мох, сухую траву и остатки растений. Стоит заметить, что данное устройство работает на аккумуляторе, который также подойдет для газонокосилки и триммера.

Зимой практически никаких действий по уходу за газоном не потребуется. Надо лишь исключить любую нагрузку на покрытие, поскольку зимой оно является наиболее хрупким.

Ровный газон – гордость хозяина, а с качественной техникой работать в саду – одно удовольствие.

Триммер G24LT25

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