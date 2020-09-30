Как получить кэшбэк до 20% при покупке продуктов питания

Скидки особенно хороши, когда их получаешь на те товары, которые все равно приходится покупать. Например, идешь в магазин за продуктами и по умолчанию экономишь. Теперь это реально. Национальная платежная система «Мир» и торговая сеть «Перекресток» запустили совместную акцию. По ней все держатели карт «Мир» могут получить кэшбэк за покупки в супермаркетах «Перекресток» и при заказе товаров в мобильном сервисе «Перекресток.Быстро».

При покупке в офлайн-магазинах скидка составит 5% от суммы чека. А в онлайн-сервисе можно получить в разы больше - 20%. Правда, есть ограничения по общей сумме кэшбэка. При покупке в супермаркетах - это 500 рублей на одну карту «Мир» в месяц, а при заказе онлайн - 1000 рублей в месяц. Средства вернутся на карту в течение трех рабочих дней с момента покупки.

- Партнерство платежной системы «Мир» и торговой сети «Перекресток» позволяет нашим клиентам совершать покупки на выгодных условиях в супермаркетах и с доставкой на дом, - говорит Екатерина Михайлова, руководитель управления CVM и клиентской экспертизы департамента по маркетингу торговой сети «Перекресток».

- Оплата покупок в супермаркетах – самая популярная безналичная категория в России, поэтому увеличение числа выгодных предложений с крупными ритейлерами – один из приоритетов для нас. Мы рады, что теперь наши проекты с «Перекрестком» распространяются не только на супермаркеты, но и на технологичные сервисы доставки еды, - отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

Важный нюанс - для начисления кэшбэка карта должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru. Срок действия акции - до 13 декабря 2020 года. Подробные условия можно почитать:

- здесь

- и здесь.