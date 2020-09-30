В Москве 15-летний самбист умер при странных обстоятельствах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все случилось в одном из домов по улице Днепропетровская в Москве. Вечером выходного дня домой вернулся 15-летний ученик 9 класса Виктор К.* Мальчик пообщался с отцом, ушел в ванную умыться, а после лег спать. На следующий день родители стали беспокоиться, что Витя долго не выходит из своей комнаты и решили разбудить заспавшегося школьника. Около двух часов дня отец семейства, 51-летний Сергей К.*, зашел в комнату к сыну и обнаружил, что тот не подает признаков жизни. Мужчина сразу вызвал скорую помощь, но приехавшие врачи лишь констатировали смерть подростка.

«Нарядом скорой помощи была констатирована смерть 15-летнего школьника Виктора К.* Никаких следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Тело подростка направлено на медицинскую экспертизу, которая должна установить причины внезапной смерти юноши», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Как рассказал оперативникам отец погибшего мальчика, накануне школьник был в гостях у друзей, однако вернулся домой трезвым, в адекватном состоянии и без каких-либо следов побоев. Юноша занимался в секции боевого самбо, но и на тренировках каких-то травм он не получал, да и в целом никогда на здоровье не жаловался и каких-либо хронических заболеваний не имел.

В настоящее время полиция проводит проверку и ожидает результатов медицинской экспертизы, которая может пролить свет на загадочную смерть 15-летнего школьника.