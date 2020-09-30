Женатый режиссер Алексей Учитель ответил на слухи о романе с Кристиной Асмус

Режиссер Алексей Учитель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светская тусовка который день стоит на ушах. 32-летнюю Кристину Асмус заподозрили в романе с женатым режиссером Алексеем Учителем. Мол, и на "Кинотавре" они обнимались-миловались, и в ресторане в центре Москвы общались, а потом вместе укатили в закат на дорогой иномарке. И если бывшая жена Гарика Харламова никак не реагирует на сплетни, то 69-летний отец детей актрисы Юлии Пересильд решил расставить все точки над i.

Первым о возможном романе Кристины Асмус и Алексея Учителя сообщил телеграм-канал "НеМалахов". "Сорока на хвостике принесла, что у Кристины Асмус роман с Учителем. Режиссером и отцом дочек Юлии Пересильд. Дораздевалась", - говорится в сообщении.

Дальше - больше. Вслед посыпались пикантные подробности связи молодой актрисы и пожилого режиссера. Мол, пару видели в ресторане на Патриарших прудах. А якобы после ужина артисты уехали на одном автомобиле.

Стоит отметить, что Кристина недавно снялась в новом фильме "Китобой", продюсером которого является Учитель. В картине есть откровенная сцена с участием знаменитости. Она исполняет роль вебкам-модели. И это несмотря на то, что после фильма "Текст" на хрупкую блондинку обрушилась волна критики именно за подобные кадры.

По словам Алексея Ефимовича, Кристина не сразу согласилась на свою роль в фильме, но позже все же решилась сниматься, так как ей понравился проект. "Все довольно целомудренно. Ничего такого нет. Наоборот, для ее биографии кинематографической это было правильно, разумно", - поведал Учитель.

Он также ответил на слухи о своем романе с Асмус. "На Патриарших прудах, может, я и был, но без Кристины Асмус. Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях. Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Все, что пишут о нас, чушь", - цитирует режиссера телеграм-канал "Звездач".

На днях Асмус действительно попала к врачам, поскольку потеряла голос из-за напряженного рабочего графика. "Отеки не спадают совсем, тонус не появляется, и связки в критическом состоянии. А у нас выпуск спектакля, нагрузка дичайшая. И это не то, что я на сцене как-то не так кричала. Нет. Это все график, которым я себя довела. Впервые, наверное, в голове мысль - это все, конечно, того не стоило", - жаловалась звезда.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в настоящее время находятся в стадии развода. Они общаются ради дочери Насти. 39-летний резидент Comedy Club и его теперь уже бывшая жена летом сообщили о своем разрыве на всю страну. Асмус и Харламов заявили, что мысли о расставании появлялись у них в последний год, однако и поклонники, и хейтеры посчитали, что Гарик и Кристина расходятся из-за фильма "Текст", в котором Асмус снялась в постельных сценах с Иваном Янковским.Шоумен меж тем не раз заявлял, что разделяет экранный образ жены с реальной жизнью и не имеет ничего против ее работы в кино. Однако многие начали критиковать Кристину за то, что ее роль в ленте Клима Шипенко слишком откровенна для жены и матери.