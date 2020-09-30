«Хезболла» решила допустить журналистов на свой военный объект

Девочка с флагом "Хезболлы" на митинге в Бейруте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время выступления на 75-й сессии Генасссамблеи ООН, проходящей сейчас в Нью-Йорке, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил жителей столицы Ливана, что вскоре в центре Бейрута может прогреметь мощный взрыв, подобный тому, что унес жизни около 200 человек в бейрутском морском порту.

В качестве доказательства своих слов Нетаньяху показал карту, с нанесенным на нее складом оружия «Хезболлы», который находится в жилом квартале и неподалеку от хранилища газа.

«Я обращаюсь к жителям квартала Джанах. Вы должны протестовать, вы должны бороться. Если это взорвется, произойдет трагедия», – заявил израильский премьер.

По мнению Нетаньяху, «Хезболла» и иранское руководство используют мирных жителей в качестве живого щита.

В ответ на заявление премьер-министра Израиля генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла обвинил Нетаньяху во лжи с целью любым способом дискредитировать организацию. В подтверждение своей правоты Насралла объявил, что на военный объект «Хезболлы» будут допущены журналисты.