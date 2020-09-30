Как сэкономить на школьных обедах, «продленке» и других детских тратах

В жизни есть такие траты, от которых нельзя отказаться. Есть машина – покупаешь бензин. Есть ребенок – оплачиваешь детский сад, «продленку» или питание в школе. Если по этим тратам можно получить скидку, грех таким предложением не воспользоваться.

С начала учебного года национальная платежная система «Мир» представила новые предложения для столичных родителей. Новые условия действуют при оплате картой «Мир» на портале mos.ru, а также через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

- Каждый месяц москвичи более 380 тысяч раз пополняют лицевые счета «Москвёнок» с помощью городских онлайн-сервисов. Теперь держатели карт «Мир», пополняя счет «Москвёнка», в течение года будут получать скидку в размере 5%. Кроме этого, с банковской картой «Мир» пользователи смогут оплачивать кружки и секции, детский сад, группы продленного дня и другие услуги без взимания комиссии, которая сегодня составляет около 1,5 процента при оплате картами большинства банков, - говорит Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий.

Напомним, «Москвёнок» - это ключ к городским электронным сервисам для юных москвичей и их родителей. Ключ от школы, который позволяет ученикам совершать безналичные покупки в школьной столовой, а родителям – пополнять лицевой счет, помогать своим детям в управлении финансами и выборе наиболее подходящих продуктов питания. Обе акции действуют до 31 августа 2021 года.

КАК ПОПОЛНИТЬ «МОСКВЁНОК» СО СКИДКОЙ

На сайте mos.ru

- Заходите в сервис «Мои платежи» - «Платные услуги» - «Популярные»;

- Выбирайте «Пополнение лицевого счета карты прохода и питания ребенка»;

- Введите лицевой счет ребенка, укажите сумму и перейдите к оплате;

- Сохраните способ оплаты картой «Мир», чтобы в следующий раз не указывать реквизиты заново.

P.S. Скидка 5% действует также и при пополнении счета «Москвёнка» через автоплатежи. Функция позволяет родителям максимально упростить процедуру пополнения баланса. Проверка на лицевом счете проводится ежедневно в 10.00 и в 17.00. Если остаток меньше заданного значения, счет автоматически пополняется на сумму, установленную родителем. Созданный автоплатеж в любой момент можно отредактировать или удалить.

В мобильном приложении «Госуслуги Москвы»

- Пополнить баланс лицевого счета «Москвёнка» можно в разделе «Мой ребенок в школе». В нем содержится информация о покупках ребенка в школьном буфете и столовой, история операций. Там же можно установить лимит дневных трат и ограничения на некоторые продукты.

В мобильном приложении «Моя Москва»

- Информация о посещении и питании ребенка расположена в разделе «Дети в школе». Здесь же можно пополнить баланс «Москвёнка», кликнув в чат-боте на вкладку «Лицевой счет».

КАК ОПЛАТИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ КОМИССИИ

На сайте mos.ru

- Заходите в сервис «Мои платежи», раздел «Платные услуги»;

- Нужный раздел ищите в категориях «Образование, культура»;

- Если в личном кабинете пользователя указаны данные паспорта и СНИЛС, а также СНИЛС и данные свидетельства о рождении ребенка, выставленные счета отобразятся автоматически;

- Найти платеж также можно через строку поиска начислений: достаточно ввести уникальный идентификатор начисления (УИН), указанный в платежной квитанции;

- Для удобства пользователи могут сохранить реквизиты банковской карты «Мир» при выборе способа оплаты, чтобы не вводить их в следующий раз заново.

В мобильном приложении «Госуслуги Москвы»

- Счета к оплате расположены в разделе «Мои начисления». Они отобразятся автоматически, если в профиле пользователя или в личном кабинете на mos.ru указаны сведения паспорта и СНИЛС родителя, а также СНИЛС ребенка и данные свидетельства о его рождении (данные с mos.ru в приложении синхронизируются автоматически);

- Начисления можно найти, отсканировав штрих-код платежной квитанции при помощи камеры смартфона.

В мобильном приложении «Моя Москва»

- Оплатить услуги можно в разделе «Мои платежи». Он отмечен значком кошелька вверху экрана;

- Сервис находит счета по указанным в профиле пользователя данным (по паспорту и СНИЛС плательщика, а также СНИЛС и данным свидетельства о рождении ребенка).

P.S. Предложения по картам «Мир» предоставляются на оплату услуг организаций, подведомственных Департаменту образования и науки, Департаменту культуры и Департаменту физической культуры и спорта Правительства Москвы.