Прощай, рекорд! Серена Уильямс так и не смогла выиграть 24-й турнир Большого шлема

Серена Уильямс покидает корты "Ролан Гарроса" Фото: REUTERS

Обладательница 23-х трофеев турниров Большого шлема возвращается из Парижа домой без титула. А ведь начиналось все оптимистично. Серена Уильямс без особых проблем победила в первом круге свою соотечественницу Кристи Анн (7:6; 6:0). Но во время разминки перед матчем второго круга с Цветаной Пиронковой 39-летняя теннисистка почувствовала боль в ноге и решила сняться с турнира.

- У меня возникли проблемы с ахиллом. Мне тяжело ходить, и я не была уверена, что смогу сыграть тут еще несколько матчей. Но я попробую восстановиться, - сказала на пресс-конференции Серена, которая еще мечтает побить «вечный» рекорд Маргарет Корт.

Австралийка Корт, как известно, в 60-х – начале 70-х годов прошлого века выиграла 24 турнира Большого шлема в одиночном разряде, и Уильямс мечтала, как минимум, повторить это достижение. Но последние десять попыток Серены, вернувшейся на корт после родов, оказались неудачными. На недавнем US Open Серена проиграла в полуфинале Виктории Азаренко. И вот теперь еще одна осечка.

Кстати, еще одна молодая мама Виктория Азаренко тоже покидает «Ролан Гаррос». Белорусская теннисистка неожиданно во втором круге уступила 161-й ракетке мира Анне Смидловой из Словакии (2:6; 2:6).

Вылетела с турнира и наша Анастасия Павлюченкова, проиграв во втором круге чешке Катержине Смняковой (3:6; 4:6). Напомним, что Настя в стартовом матче победила Светлану Кузнецову. В третий круг пока прошла только одна российская теннисистка Екатерина Александрова. Вечером свой второй матч проводит Камилла Рахимова.