Вера Васильева осталась без юбилея, а Инна Чурикова без спектаклей: какие театры отменили постановки с пожилыми актерами

Актриса Вера Васильева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Департамента культуры Москвы рекомендовал столичным театрам опираться на молодых, чтобы на фоне окрепшего вновь коронавируса не рисковать здоровьем лицедеев элегантного возраста. Иначе говоря, пожилых артистов попросили не занимать в спектаклях.

Глава департамента Александр Кибовский обратился к московским театрам с просьбой пересмотреть репертуарную политику. Артистов 65+ отправить домой на самоизоляцию.

Похоже, одним из первых принял новые «правила игры» московский театр Сатиры. Там срочно отменили юбилейный вечер Веры Васильевой – ей 30 сентября исполнилось 95 лет. Вместо юбилея поставили репертуарный спектакль «Укрощение строптивой». Хорошо, что народная артистка СССР не впала в отчаяние, что придется сидеть дома еще неизвестно сколько. Кстати, пока Вера Кузьминична ждет ослабления ковида, на сцене будет играть ее коллега 80-летняя Валентина Шарыкина. В чем логика театра, понять сложно. Мы же в свою очередь желаем Вере Кузьминичне встретить свой 100-летний юбилей только на сцене.

Похожая история и в театре «Ленком». Там выпали из репертуара все спектакли, в которых занята народная артистка СССР Инна Чурикова. По той же причине - возраст и угроза ковид. Как объяснил нам директор театра Марк Варшавер, нельзя рисковать здоровьем народного достояния. Но удивительно другое: пока Инна Михайловна не играет спектакли в родном «Ленкоме», она легко и беззаботно выходит на сцену театра им.Вахтангова. В октябре у нее запланировано аж четыре «Аудиенции».

Инна Чурикова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не только Большой, но и драматические театры переходят на показы «блоками». В «Сатире», например, в октябре по пять раз дадут «Укрощение строптивой» и спектакль «Слишком женатый таксист». В «Ленкоме» в течение месяца покажут 10 (!) «Юнон и Авосей» (часть из них на сцене МХАТ им.Горького, где зрительный зал в два раза больше). Из-за бесконечных переносов и замен в афише прежде легендарного театра Марка Захарова сегодня без пол-литра не разобраться.

Идею оставить пожилых актеров без работы уже раскритиковал председатель СТД Александр Калягин.

"Не надо изумлять людей и удивлять мир, особенно театральный мир, такими заявлениями. Как можно артиста, прекрасно действующего в свои 65, 70, 80, а то и 90 лет, отстранить от работы? – сказал Калягин в интервью «РИА Новости». - Для артиста играть – значит жить, он не может без театра. Такие рекомендации нанесут больший вред его здоровью, чем коронавирус. Да и потом надо признать, что "старики" показывают такой высокий класс, они не уступают, а подчас дают фору молодым".

Калягин отметил, что из-за пандемии и так многие остались без работы, и "ощущение своей никчемности, невостребованности уносит жизни многих людей". Мол, конечно, с коронавирусом шутки плохи и надо быть осторожными, но не надо доходить до абсурда, пугать людей.

Художественный руководитель театра Et Cetera актер Александр Калягин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кстати, в театре Et cetera, которым руководит Калягин, с ковидом тоже не все слава Богу. В связи с болезнью актрисы перенесли сразу семь спектаклей.

Далеко не везде актеров-пенсионеров отправили домой. В Театре им.Маяковского, где звезд возраста 65+ немерено, спектакли с их участием не отменяют. «У нас нет такой возможности посадить наших народных любимцев на карантин, иначе театр просто прекратит работу», - сказали в пресс-службе «Маяковки».

Нет замен спектаклей с участием актеров-ветеранов и в театре им.Моссовета. Не сдается Малый и театр им.Вахтангова. В «Современнике», наоборот, выпускают премьеру, в которой занята 73-летняя Марина Неелова.