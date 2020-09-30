«Сердце поёт»: 71-летняя Алла Пугачева показала себя без фотошопа

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Примадонна отечественной сцены редко балует своих фанатов публикациями в Инстаграме. Семейная фотохроника замка в деревне Грязь мелькает лишь в блоге Максима Галкина.

А тут Алла Борисовна расстаралась: мало того, что записала видео, так ещё и выложила себя в соцсеть без грима и фотошопа. Без привычного яркого макияжа артистка выглядела очень достойно.

В таком домашнем образе Алла Пугачева прогулялась в окрестностях своего загородного дома, напевая любимую песню своей покойной мамы Зинаиды Архиповны Одеговой «Осенние листья».

Правда певица немного изменила там слова:

«И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет».

«Понятно?» — спросила артистка у подписчиков.

Видимо, Алла Борисовна снова решила высказаться о недавних слухах о своём разводе с Максимом Галкиным.

Напомним: некоторые блогеры после одного несчастного селфи внезапно записали в любовницы Галкина бывшую жену футболиста Аршавина Юлю Барановскую. Сплетни были настолько нелепыми и на пустом месте, что Максим и Юля отказывались их комментировать. Но теперь слово взяла 71-летняя Алла Пугачева, намекнув сплетникам, что с погодой в доме у них с Галкиным все хорошо.