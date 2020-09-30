На российской базе в Сирии открыли памятник Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину

Ровно 5 лет назад руководство России по просьбе законного правительства Сирии приняло решение об оказании военной помощи Сирийской Арабской Республике в борьбе с международным терроризмом. Стало известно, что за все время боевых действий сирийские правительственные войска, при поддержке Воздушно-космических сил России освободили большую часть территории страны.

Было выполнено более 44 тысяч боевых вылетов, в результате которых уничтожено более 121 тысячи объектов террористов, почти 10,5 тысяч единиц техники и свыше 130 тысяч боевиков. Благодаря инженерным подразделениям российских Вооруженных Сил были разминированы более 20 тысяч зданий, свыше 1,5 тысяч километров автомобильных дорог, обезврежены почти 144 тысячи взрывоопасных предметов. Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что российские военные уничтожили в Сирии более 133 тысяч боевиков. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. (https://www.kp.ru/online/news/4030075/)

«Историческая необходимость развертывания группировки российского контингента была обусловлена критическим положением, сложившемся на территории Сирии. Весь мир ждал кровавой развязки исчезновения сирийского государства, но верная своему союзническому долгу, Россия направила своих лучших военнослужащих, которые совместно с сирийской армией нанесли поражение международным террористическим организациям и их спонсорам", - отмечает командующий группировкой войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

Также представители российского министерства обороны уточняют, что за последние 5 лет было проведено более 2,5 тысяч гуманитарных акций.

В день пятилетия начала военной операции России по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок на территории российской авиабазы Хмеймим открыли памятник Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину. Монумент высотой около трех метров представляет собой бюст полковника, помещенный на постамент в виде колонны.

«8 июля 2016 года при выполнении боевого задания в провинции Хомс недалеко от Пальмиры героически погиб экипаж вертолета полковника Хабибуллина Ряфагатя Махмутовича. Всю свою жизнь полковник Хабибуллин был на передовых рубежах нашей Родины. Сотни раз поднимал свой вертолет, выполняя боевые задачи в военных конфликтах последних десятилетий, проявляя мужество, самоотверженность и высочайший профессионализм. Но в тот день судьба уготовила большую трагедию замечательному летчику, патриоту своей страны. Именно поэтому нашим долгом является увековечивание подвига российского офицера на территории авиабазы Хмеймим», - заявил командующий группировкой войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вдова полковника Ряфагата Хабибуллина и его сын, помощник командующего группировкой ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоиерей Николай, а также военнослужащие авиабазы Хмеймим и представители вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. Открывал памятник командующий группировкой войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, сообщает пресс-служба российского министерства обороны.

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