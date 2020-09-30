Телефонных мошенников в тюрьмах теперь будут блокировать

Доверчивые пенсионеры - главные "клиенты" телефонных мошенников. Фото: Shutterstock

В среду, 30 сентября, Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, касающийся «возможности отключения от обслуживания сотовых номеров в местах лишения свободы». Одним из авторов этого документа стал председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. К нему я и обратился за подробностями...

- ...Саша, а ведь ты покушаешься «на самое святое» - на мобильники в тюрьмах. Вот - специальный закон продвигаешь...

- Ну, пользоваться и осужденным, и арестованным сотовой связью запрещено уже сегодня. Но, к сожалению, это не останавливает их, и подпольные колл-центры в местах лишения свободы, в зонах, превратились в настоящий бич, в настоящее зло.

Есть статистика: половина телефонных мошенничеств совершается именно теми, кто находится в местах лишения свободы, и в каждой третьей колонии работает такой вот нелегальный колл-центр. Кроме того, мы видим и с сожалением констатируем, что и в целом идет дикий рост преступности, связанной с IT, с телефонами.

- А чисто - конкретно?

- За первое полугодие этого года число таких преступлений возросло в два раза. И 23% всех преступлений в России, то есть, по сути, каждое четвертое из числа зарегистрированных сегодня, совершается именно с использованием этих самых IT.

И учреждения ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний.- А.Г.) - не только колонии, но и следственные изоляторы, здесь играют не последнюю роль.

Депутат Александр Хинштейн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Теперь - чем опасны телефоны в зонах...

- Во-первых, тем, что их использование превратилось, как я уже сказал, в криминальный промысел.

Во-вторых, телефон в руках осужденного – это возможность давления на свидетелей, продолжение преступной деятельности, координация действий сообщников, оставшихся на воле.

- Например..

- Был случай, когда сыщики предотвратили заказное убийство, организованное именно из мест лишения свободы.

Что предлагает наш будущий закон, принятый Госдумой в первом чтении?

- Он решает все эти проблемы?

- Прежде всего - формирует технический и правовой механизм, позволяющий блокировать номера телефонов, которые зафиксируют и выявят в местах лишения свободы. Выглядит это следующим образом. (Ну, сначала – как записано в проекте закона, потом – как это будет выглядеть на практике.)

- Давай!

- В проекте закона говорится, что «начальники территориальных органов ФСИН вправе обратиться к оператору связи с мотивированным требованием о прекращении услуг - связи же - конкретному абоненту». И оператор связи обязан безоговорочно этот номер заблокировать.

- А как будут искать, определять эти номера?

- Это самое важное... Кстати, в прошлом году в учреждениях ФСИН было изъято, без малого, 55 тысяч телефонов. И эта цифра все последние годы, хоть и снижается, но остается очень большой: 2018-й год – 56200, 2017-й – 64 тысячи.

Но это лишь капля в море, и - только вручную искать у заключённых мобильники – все равно, что иголку в стогу сена. Потому что, есть крупные колонии, с производственными зонами, которые тянутся на гектары, - и там искать телефоны невозможно.

А ещё есть такие умельцы, которые научились делать вообще миниатюрные аппараты, они размером до 10 см - просто ложатся на ладонь, - то есть, их вообще не найти.

- Да уж - действительно, умельцы...

И потом - мы понимаем, что телефоны попадают в зону, в том числе, и при помощи коррумпированных сотрудников ФСИН, которые их проносят и за деньги дают.

Но сегодня у ФСИН как у спецслужбы, как у субъекта оперативной сферы деятельности есть соответствующие оперативно-технические возможности, которые позволяют запеленговать все номера, находящиеся в каждом конкретном участке. При этом - неважно, разговаривает сейчас человек по этому номеру или нет. Пеленгуются эти номера, то есть они сканируются. Дальше идет бумага оператору связи, и затем эти номера блокируют.

- А как можно будет понять и выявить, что вот такие-то номера принадлежат осуждённым?

Очень просто. Любой телефон, работающий в колонии или в следственном изоляторе, - вне закона. Правила внутреннего распорядка запрещают использовать сотовую связь в этих местах. Не только осужденным, но и сотрудникам ФСИН, следователям, адвокатам, правозащитникам, - все обязаны сдать телефон.

- А как же тогда заключенные, осужденные будут звонить и сообщать о нарушениях, о каком-то беспределе?

- Саша, сегодня Уголовно-исполнительный кодекс устанавливает гарантированное право осужденного на телефонные звонки домой. Но эти звонки должны проходить по стационарной связи и при техническом контроле ФСИН, чтобы никто не сказал, к примеру, своему подельнику на воле: пойди и убей Марию Ивановну, потому что она опасный свидетель.

Это и мошенничество, которое совершается по телефону, когда людей, грубо говоря, разводят. Кстати, в период пандемии изменились приемы. Ну, преступность очень быстро встраивается в изменяющуюся реальность. В этом ряду - и сообщение о родственнике, попавшем в больницу с коронавирусом - и о возможности за деньги подключить его к ИВЛ. Ещё - сообщение о несуществующем штрафе за нарушение режима изоляции. Оказание псевдоуслуг по оформлению пропуска для выхода из дома и езды на личном автотранспорте. Это когда мошенники звонят и об этом говорят.

В профессиональной терминологии все это называется социальная инженерия. То есть когда мошенники программируют людей, буквально их зомбируя. И основная часть таких звонков происходит из мест лишения свободы.

- Когда начнет работать этот закон?

- Как только будет принят и подписан президентом. Надеюсь, в осеннюю сессию мы нашу часть работы выполним. До конца года, рассчитываю, документ вступит в законную силу.

И ФСИН не надо будет дожидаться чего-то нового и закон апробировать. У них сегодня уже есть такие устройства, позволяющие выявлять, находить в зоне номера мобильников - а это значит, механизм, который мы сейчас здесь подробно разбирали, может быть запущен прямо сейчас.