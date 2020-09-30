Досрочные каникулы школьников: отвечаем на три главных вопроса

Московские школьники отправятся на осенние каникулы уже с 5 октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Московских школьников отправили на досрочные каникулы! Ученики отправятся на отдых раньше, чем обычно, уже 5 октября. Кроме того, каникулы продлятся дольше – не одну неделю, а целых две. Ученики, понятно, обрадовались такому внезапному предложению. А вот у родителей возникли вопросы, которые мы переадресовали столичному Департаменту образования и директорам школ.

1. Будут ли каникулы в ноябре, как это должно было быть по расписанию?

Пока таких каникул не предвидится – две недели осеннего отдыха просто передвинули на более ранний срок. А в ряде школ каникулы и без того должны были начаться в это время:

- С 5 октября и так должны была начаться каникулярная неделя в школах, которые учатся по модульной системе, - напомнила глава пресс-службы Департамента образования Екатерина Паршина. – Школы, которые учатся по триместрам, должны были уйти на отдых в конце октября, а те, кто занимается по четвертям – в ноябре. Эти осенние каникулы перенесены на более ранний срок, чтобы предупредить новую вспышку заболеваемости.

Это решение касается только государственных школ, частные могут сами решить, закрываться им на досрочные каникулы, или нет.

Чтобы подстроиться под внеплановые каникулы, сроки контрольных работ тоже перенесут – так что у ребят будет возможность подготовиться и повторить пройденный материал, сидя дома.

2. Каникулы увеличили до двух недель – не отстанут ли школьники от программы?

Учебные планы сокращать пока не планируется, так что неделю каникул придется потом отработать. В целом это не такая большая нагрузка – например, в сезон гриппа и простуд школьникам тоже, бывает, приходится догонять программу в ускоренном режиме из-за карантинов.

Другое дело, что нынешние досрочные каникулы идут вразрез с учебными планами. Педагоги не успевают ни выставить промежуточные оценки (не судить же по сентябрю о всей четверти!), ни закрепить как следует пройденный материал. А ведь после каникул школьников ждут контрольные!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

— Сейчас получается, всем школам предложена одна модель, когда обучение идет пять недель, а шестая и седьмая — каникулярные. Но учебные планы сверстаны совершенно по-иному. Более того, они различаются в зависимости от того, как учится школа, по четвертям, модулям или по семестрам, — говорит заслуженный профессор ВШЭ Ирина Абанкина. – И дети, которые только-только начали наверстывать пропущенное еще за прошлый учебный год, рискуют упустить и новую часть информации.

3. Будут ли во время этих двух недель дистанционные занятия?

Учитывая всё это, можно было бы предположить, что школы не будут полностью прерывать учебный процесс, а просто переведут детей на дистант на эти две недели. Но, видимо, родительское возмущение дистанционным обучением весной было так сильно, что эти две недели объявили свободными от учебы на «удаленке». Школы, в большинстве своем, так и поступят:

- Многие родители тревожатся, не уходит ли школа на дистанционное обучение, - прокомментировал ситуацию директор школы «Свиблово» Андрей Грабовский. - У нашей школы таких планов нет. Более того, в дневник Московской электронной школы мы загрузили подробный график уроков и конкретные темы по всем предметам, которые дети будут изучать после возвращения с каникул. В нашей школе они и так должны были начаться в понедельник, просто продлятся они вместо одной недели две.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что же делать родителям? Сложно дать единый рецепт, ведь ситуации у всех разные. Кто-то может отправить чадо на две недели на дачу. Кто-то не имеет возможности взять отпуск на это время. Ну а родителей выпускников больше тревожат провалы в знаниях. В последнем случае можно договориться с педагогами и получить подробное домашнее задание на каникулы, чтобы не отстать от темпа учебы. Да и образовательные интернет-ресурсы, звездный час которых случился прошлой весной, предлагают много интересных программ для помощи в изучении предметов. Есть среди них и бесплатные. Многие образовательные центры теперь активно работают онлайн — их тоже можно привлечь на помощь выпускнику.

ОФИЦИАЛЬНО

- Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем, - заявил министр просвещения Сергей Кравцов. – О массовом переходе на дистанционное обучение, по аналогии с весенней ситуацией, речи не идет. Всего с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 регионах. 3 сентября закрывшихся школ было 13. На конец прошлой недели, к 25 сентября, было закрыто 94 школы, а 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. То есть, карантин действует меньше, чем в половине процента от всех 39 803 школ страны. При этом случаи заболевания выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей, среди учеников они единичны. Несмотря на это, мы мониторим ситуацию и принимаем все необходимые меры, чтобы избежать распространения инфекции.