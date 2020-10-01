Что изменится в России с 1 октября 2020: кому повысят оклады, а кого лишат льгот

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БЮДЖЕТНИКАМ УВЕЛИЧАТ ЗАРПЛАТЫ

С 1 октября 2020 года на 3% проиндексируют оклады ряда категорий бюджетников, госслужащих и военнослужащих.

Категории это довольно многочисленные:

- работники федеральных учреждений и ведомств,

- гражданский персонал воинских частей, органов ФСИН и т. п.,

- военнослужащие, сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, Генпрокуратуры и прочих силовых структур,

- судьи,

- дипломатические работники.

На те же 3% увеличатся пенсии военнослужащих и бывших сотрудников других силовых органов.

Нынешняя индексация не касается учителей, врачей, работников культуры — тех, кто подпадает под майские указы. Им зарплаты повышают по отдельному расписанию.

НЕКОТОРЫЕ ВКЛАДЫ ПОЛУЧШЕ ЗАСТРАХУЮТ

Если банк вдруг обанкротится или лишится лицензии, для его вкладчиков действует система страхового возмещения. Деньги с депозита или вклада вернут за счет Агентства по страхованию вкладов. Но только в пределах установленного лимита. Сейчас он составляет 1,4 миллиона рублей. То есть ежели у вас в банке на счету лежит 1,5 млн, вернут все равно 1,4 млн.

С 1 октября этот потолок для некоторых ситуаций увеличивается до 10 миллионов рублей. В новых, сильно увеличенных, пределах вклад вернут, если эти деньги получены:

- от продажи жилья или земельного участка с жилым домом,

- по наследству,

- как возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и имуществу,

- это компенсационные и социальные выплаты или денежные пособия,

- деньги перечислили во исполнение решения суда,

- это денежный грант в форме субсидии.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ — НА КАРТУ «МИР»

Ряд социальных выплат и пособий теперь будет начисляться только на карты отечественной платежной системы «Мир».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это, в частности:

- пенсии

- пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком

- пособие по безработице

- выплаты на детей с 3 до 7 лет.

Для пожилых людей, которые банковских карт любых систем боятся и которые привыкли получать пенсию наличными, все останется по-прежнему.

ПРОЩАЙТЕ, КОРОНАВИРУСНЫЕ ЛЬГОТЫ

1 октября — это и срок, когда заканчивается действие ряда льгот и поблажек, введенных для граждан в связи с коронавирусом.

- Закончился период, когда можно было обратиться за кредитными каникулами, если у вас доход упал более чем на 30%. Но при тяжелой жизненной ситуации (например, потере работы) по-прежнему можно обратиться за ипотечными каникулами — это отдельная программа, не связанная с пандемией.

- Некоторые категории граждан лишаются права на пособие по безработице в размере МРОТ (12 130 рублей в месяц). Это граждане, потерявшие работу после 1 марта, из-за пандемии. И индивидуальные предприниматели, по той же причине закрывшие свой бизнес и тоже официально признанные безработными. Они могли в течение трех месяцев получать максимальное пособие по безработице (те самые 12 130 рублей), но обратиться за ним надо было до 1 октября.

- ОСАГО больше не выдадут без техосмотра. Возвращается прежний порядок — сначала надо пройти техосмотр и получить диагностическую карту, а уже с ней идти за ОСАГО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Срок выплаты субсидии на ЖКХ больше не будет продлеваться еще на полгода автоматом. Возвращается докоронавирусная схема — надо каждые полгода опять подавать документы и доказывать, что ваш уровень доходов дает вам право на эту субсидию.

Со 2 октября также возвращается норма, по которой для продления выплат на первого или второго ребенка для семей с невысокими доходами нужно подавать заявления. С 1 апреля по 1 октября выплаты продлевались автоматически.

ДУХИ И ФОТОКАМЕРЫ БУДУТ С МАРКИРОВКОЙ

Специальная маркировка, позволяющая отслеживать путь товара, теперь вводится для еще двух групп изделий: духов и туалетной воды, а также для фототехники — фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ В ОКТЯБРЕ

- С 12 октября меняются правила работы ломбардов. Так сможет называться только организация, занесенная в специальный реестр. А сумма займа должна будет не превышать оценочной стоимости заложенной вещи.

- С 30 октября вводится запрет на использование кальянов в кафе и ресторанах. Покурить кальян с этой даты можно будет только в специализированной кальянной.