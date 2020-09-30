Пандемия коронавируса и засуха не остановили развитие сельского хозяйства России

Глава Минсельхоза Дмитрий Николаевич Патрушев

В 2020 году Россия получит более 125 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы - не менее 82 млн тонн, что на 7,5 млн тонн больше, чем годом ранее, отметил в среду на «правительственном часе» в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Ранее ведомство оценивало урожай зерна в этом году в 122,5 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы.

«СОХРАНЕНИЕ ПОЗИТИВНОЙ ТЕНДЕНЦИИ»

«Период весенних полевых работ пришелся на наиболее напряженный этап пандемии. Несмотря на это российские аграрии обеспечили проведение посевной кампании качественно и, самое главное, в срок. Посевная площадь в 2020 году составила 79,6 млн га, это на 100 тыс. га больше, чем годом ранее», - сообщил парламентариям Дмитрий Патрушев.

В настоящее время уборочная кампания находится на завершающей стадии: обмолочено 90% площадей, с которых собрано 122,5 млн тонн зерна. Осталось убрать всего 5,6 млн га. «Темпы уборки и показатели урожайности в текущем году существенно превосходят прошлогодние. Так, на аналогичную дату в 2019 году было намолочено 107,8 млн тонн зерна», - напомнил министр.

И это при том, что из-за засухи в этом году недобор урожая зерна в таких значимых сельхозрегионах, как Ставропольский и Краснодарский края, составил порядка 5 млн тонн. В Минсельхозе рассчитывают компенсировать потери за счет объемов, полученных в Центральном и Приволжском федеральных округах.

«Мы рассчитываем на сохранение позитивной динамики, в том числе за счет урожая 2020 года», - отметил Дмитрий Патрушев.

В настоящее время российский АПК продолжает демонстрировать рост. Это подтверждают основные экономические показатели. Объемы сельхозпроизводства за 8 месяцев увеличились на 4,2%, пищевой промышленности – на 4,7%, производства напитков – на 3,4%.

«По всем ключевым отраслям обеспечен устойчивый рост», - констатировал министр.

ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ ГОСПРОГРАММА

Другое дело, что показатели урожаев и надоев – это лишь вершина айсберга. Минсельхоз РФ проводит огромную работу по стимулированию развития села и поддержке его жителей: развивают семеноводство, поддерживают использование удобрений, стимулируют обновление техники.

«Сейчас у сельхозтоваропроизводителей имеется около 565 тыс. тракторов и комбайнов. Рассчитываем, что в целом в текущем году будет закуплено 56 тыс. единиц техники и оборудования, - пояснил Дмитрий Патрушев. - За счет льготных программ «Росагролизинга» в 2020 году будет поставлено не менее 9 тыс. единиц техники и оборудования на сумму 36 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в 2019 году».

На прямую финансовую помощь селу в 2020 году в регионы выделено 100,8 млрд рублей. Эти средства направили по стране еще в декабре прошлого года. Сегодня до получателей доведено 70% средств. В текущем году у представителей АПК появилась возможность пролонгации краткосрочных кредитов, а также отсрочки платежей по погашению процентов и основного долга по инвесткредитам. Это дает возможность аграриям справиться с трудностями, возникшими на фоне пандемии. В перечень направлений использования льготных краткосрочных кредитов теперь включены приобретение горюче-смазочных материалов, оплата электроэнергии, выплата заработной платы.

С 2020 года Минсельхоз развивает госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Это огромный шаг в развитии села, где проживает более четверти населения нашей страны. Ключевые задачи госпрограммы: во-первых, обеспечить дальнейшее неснижение доли сельского населения в общей численности жителей нашей страны; во-вторых, увеличить до 50% долю общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, и в-третьих – повышение соотношения среднемесячных доходов сельского и городского населения до 80%.

«В 2020 году финансирование госпрограммы составило 35,9 млрд рублей, это на 43,3 млрд ниже объема, изначально предусмотренного паспортом, - сообщил министр. - В результате мы были вынуждены скорректировать целевые показатели госпрограммы в меньшую сторону».

С начала года на эти деньги уже построено и реконструировано 115 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Это школы, спортивные объекты и дома культуры. К концу года планируется завершить 361 объект. Кроме того, приобретено 65 единиц транспорта для образовательных и медицинских учреждений, ДК и спортивных организаций. Активно развивается «Сельская ипотека».

«Объем заявок на 2021-2023 годы составил 237,1 млрд рублей. Мы отмечаем практически удвоение интереса к мероприятиям. «Это еще раз подтверждает колоссальную востребованность государственной программы», – сообщил Дмитрий Патрушев. – Вместе с тем предварительный объем финансирования на 2021 – 2023-й годы составляет 93,9 млрд рублей, из них на 2021-й год – 30,9 млрд. Буквально на днях на совещании с сенаторами Президент поручил изыскать дополнительные средства на поддержку развития сельских территорий».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев увеличить финансирование госпрограммы в бюджете на 2021 год.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Позволит значительно ускорить развитие российского села»

«Программа развития сельских территорий направлена на решение самых болезненных проблем, которые в настоящее время существуют, - пояснила вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова. - Регионы очень активно принимают в ней участие: так, например, по результатам проведенного отбора проектов на 2021 год в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» отобрано 344 проекта из 61 региона России».

Эксперт отмечает важной особенностью программы то, что поддержка направляется в те территории, где создаются новые рабочие места. Как сегодня отметил министр сельского хозяйства на «правительственном часе» в Госдуме, мероприятия госпрограммы только в 2020 году позволят создать 40 тыс. новых рабочих мест.

Очень важно при этом, чтобы поддерживались не только территории, где реализуются крупные проекты, но и средние и даже малые. Необходимо усилить направление подготовки кадров, работающих на муниципальном уровне по направлениям реализации программы, а также цифровизации основных государственных и муниципальных услуг.

«В целом можно отметить высокую эффективность реализации госпрограммы и большую работу Минсельхоза России по привлечению регионов к участию в ней. Вместе с тем, актуальным вопросом остается увеличение объемов финансирования программы до тех объемов, которые были изначально предусмотрены. Это позволит достичь целей, установленных в паспорте госпрограммы и значительно ускорить комплексное развитие российского села», - резюмировала Наталья Трунова.

Коллегу поддерживает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов:

«Российский агропром за последние несколько лет показал наиболее благоприятную динамику производственных показателей, высокие темпы внедрения новых технологий и развития социальной сферы. Сегодня это одна из самых инвестиционно привлекательных отраслей, в которую приходит серьезный капитал, в том числе зарубежный. С одной стороны, это обусловлено развитой системой господдержки и наличием многочисленных преференций для агробизнеса, с другой – значительным еще не раскрытым потенциалом во многих сегментах сельхозпроизводства. По мере открытия новых зарубежных рынков сбыта, роста спроса на нашу продукцию во всем мире и повышения ее конкурентоспособности на фоне ослабления рубля этот потенциал будет только нарастать».