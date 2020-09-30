Матчи с участием Месси будут показаны на "Матч ТВ". Фото: REUTERS

Футбол постепенно возвращается к жизни и турниры разных стран набирают обороты. Испанская Ла Лига и итальянская Серия А уже начали сезон. Проследить за матчами двух топ-турниров Европы российские зрители смогут посмотреть на каналах "Матч ТВ". Из-за пост-пандемийного графика команды сыграли не одинаковое число матчей. Но уже в ближайшее воскресенье ожидается интересный поединок. "Барселона", которая в прошлом сезоне не смогла догнать мадридский "Реал" в гонке за звание чемпионов Испании, принимает на своем поле "Севилью". Начало поединка - в 21:55 на канале "Матч ТВ".

Управляющий директор «Матч ТВ» Александр Вайнштейн прокомментировал предстоящую большую программу трансляций. Футбола будет очень много:

- Это отличная новость для всех поклонников топового европейского футбола, которого будет еще больше в сетке вещания «Матч ТВ». В дополнение к уже осуществляющемуся показу этих чемпионатов в полном объёме на премиальных тематических каналах «Матч! футбол 1,2 и 3». Высочайшее качество игры в Примере и Серии А подтверждается позициями Испании и Италии в таблице коэффициентов УЕФА. Поздравляем российских болельщиков с тем, что у них будет возможность следить в нашем эфире за выступлениями ведущих игроков сборной Дениса Черышева и Алексея Миранчука.

В чемпионате Испании и Италии сыграют по 20 команд, которые проведут по 38 матчей. Оба турнира закончатся 23 мая 2021 года. По итогам сезона 1-4 команды попадут в Лигу Чемпионов, пятая - в Лигу Европы, а шестая - в новый турнир под названием Лига Конференций.