Ужин со звездами: седой Киркоров, "беременная" Собчак и бесконечные ноги Светланы Бондарчук

Филипп Киркоров, Яна Рудковская и Давид Манукян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежегодная премия GQ "Человек года" устояла перед пандемией: 30 сентября на сайте журнала стартовало голосование за финалистов. Выбирают, как и прежде, в нескольких номинациях - лучшего бизнесмена, режиссера, актера, музыканта, продюсера... А в честь старта голосования знаменитостей пригласили на гала-ужин.

Ксения Собчак в платье свободного кроя подогрела слухи об интересном положении. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитайзеры, маски, перчатки: на вечеринке, которая вечером в среду состоялась в Историческом музее, всем гостям предлагали актуальные нынче антикоронавирусные атрибуты. Правда, звезды предпочли позировать перед камерами с открытыми лицами, а еще - плечами, спинами, ногами и декольте. Дресс-код "black tie" (по-русски "черный галстук") большинство знаменитостей приняли слишком буквально и облачились сплошь в черные наряды.

Лена Летучая. Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот Илья Прусикин из группы "Little Big" - наш конкурсант несостоявшегося "Евровидения" - позволил себе выделиться из толпы. Бордовый кожаный пиджак, рубаха в алые розы и брюки-клеш с огромной бляхой на ремне - кого-нибудь другого в таком обличье могли и не пропустить.

Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big. Фото: Иван МАКЕЕВ

- А я сегодня диско-мэн, на волне семидесятых, - беспечно объяснил репортерам Прусикин (в этот году он, кстати, номинант на звание "Музыкант года"). - Я вообще считаю, что артист не может быть человеком года. Врачи, инженеры, ученые - да. А артисты нет, какую бы музыку они ни делали. Нас, кстати, незаслуженно называют победителями "Евровидения". Но ведь соревнования не было, просто наш клип набрал наибольшее число просмотров за все время существования конкурса (более 137 миллионов. - Ред.). Это не то же самое, что победа.

Little Big не считают себя победителями "Евровидения". Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Собчак и Филипп Киркоров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нарушил дресс-код и Даня Милохин: 18-летний король ТикТока, спевший дуэтом с Николаем Басковым, пришел на ужин в рваных джинсах и кроссовках с яркими шнурками.

- Мы классно повеселились на съемках клипа "Дико тусим", и теперь, когда видимся с Басковым, здороваемся за руку, как друзья: "Привет, бро!", - похвастался юный блогер, который в этом году претендует на победу в номинации "Открытие года".

Удивительно, но Филипп Киркоров на этот раз в голосовании не участвует - на ужине он появился в качестве главного звездного гостя и тут же собрал вокруг себя десятки камер. Поп-король, как всегда разодетый во все лучшее сразу, с удовольствием позировал с женихом Бузовой, блогером Давидом Манукяном. И даже седина артиста, которая проглядывала из под нарощенных косичек, оказалась в тон костюму: прическа Филиппа Бедросовича получилась такой же черно-белой.

Звезда ТикТока Даня Милохин. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Надеюсь, у вас нет вопросов, кто стал главным дуэтом года, - намекнул Киркоров на свой хит с Давой "Ролекс". - Кстати, сегодня мы получили приглашение на "Песню года", и даже говорят, мы что-то там выиграли...

- А как вам дуэт заклятого друга Николая Баскова? - спросили певца репортеры.

- Ох, Коленька... Как там у нас в песне поется... Вечно первый, не второй. Мы же первые записали хит, а они - вторые!

- А артист года кто?

- Ну, наверное, Монгенштерн, - неуверенно произнес имя модного исполнителя Киркоров и все-таки ошибся (правильно - МоРгенштерн). - В этом году все только о нем и говорят, хотя я в этой музыке не очень разбираюсь. Наверное, в этом что-то есть...

Светлана Бондарчук похвасталась стройными ножками. Фото: Иван МАКЕЕВ

Женских номинаций в голосовании нет, поэтому знаменитые дамы на вечеринке присутствовали в качестве гостей. На ужин заглянули Лена Летучая, Яна Рудковская и Ксения Собчак - все в черном. Последняя, подогревая слухи о беременности (которые упорно ходят уже года полтора), выбрала платье в пол свободного кроя.

Собчак пришла поддержать мужа Константина Богомолова- номинанта на премию "Продюсер года". Фото: Иван МАКЕЕВ

Единственная из дам отличилась Светлана Бондарчук. Счастливая молодая жена (полтора месяца назад Светлана вышла замуж за фотографа Сергея Харченко) продемонстрировала не только сногсшибательные ноги в мини-юбке, которым в ее 51 год позавидует любая модель, но и нижнее белье под смелой прозрачной блузкой.

Светлана Бондарчук. Фото: Иван МАКЕЕВ