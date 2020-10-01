«Ворота в Азию» напомнили потомкам о великих событиях прошлого

Памятник первооткрывателям Центральной Азии установили в городе Кяхта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Холодный степной ветер треплет волосы на голове молодой девчонки из «Юнармии». Они стоят в торжественном карауле по периметру сквера, в центре которого белоснежная триумфальная арка - монумент «Исследователям и первооткрывателям Центральной Азии». До границы с Монголией около шестисот метров. Именно здесь, в городе Кяхта, до появления «Транссиба» находились «Ворота в Азию». Здесь проходил Великий Чайный путь. Китайские купцы вели сюда караваны с тканями, чаем и товарами народного промысла, а русские исследователи отправлялись отсюда в свои невероятные экспедиции. С Кяхтой тесно связаны имена Николая Пржевальского, Петра Козлова, Григория Потанина, Бронислава Громбчевского и др. Именно они увековечены на барельефах, которые украшают арку.

Инициатива установить памятник к 175-летию Русского Географического Общества принадлежит его Президенту, Сергею Шойгу. Реализовать такой важный и ответственный проект взялся скульптор Алексей Чабоненко: "Мы соединили классический стиль, свойственный XIX веку, времени, когда исследователи Азии совершали свои открытия, и бурятскую, буддистскую архитектуру. В каждом из барельефов мы попытались отразить маленькую историю. Например, Пржевальский изображён с открытыми им лошадьми, а Козлов — с найденным им городом Хара-Хото".

И у него получилось. Монумент еще до официального открытия стал местом притяжения кяхтинской молодежи, а соцсети быстро заполнились снимками со всех возможных ракурсов.

Сквер и арка стали местом притяжения для молодежи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В день открытия в сквере не протолкнуться. Гостей торжественной церемонии встречают актеры в костюмах купцов и помещиков тех далеких эпох. И кажется что ты не в XXI-м веке. Повсюду прилавки и повозки с мехами, знаменитым китайским шелком, товарами народных промыслов и конечно — сладости. Последние особенно понравились местной ребятне.

Юнармейцы в карауле. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Купцы» предлагают наперебой свои лучшие товары. Фото: Иван МАКЕЕВ

Купцов и гостей принято встречать хлебом-солью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, Вице-президент Русского географического общества Александр Чибилёв, Председатель Бурятского отделения РГО академик РАН Арнольд Тулохонов перерезают красную ленту.

В церемонии открытия приняли участие: Председатель Бурятского отделения РГО академик РАН Арнольд Тулохонов, зампред народного хурала Бурятии Татьяна Мантатова, Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и Вице-президент РГО, академик РАН, Александр Чибилёв. Фото: Иван МАКЕЕВ

Скульптор Алексей Чебаненко и архитектор проекта Андрей Витальевич Белый на фоне своего творения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Церемония открытия прошла под звуки торжественной музыки. Фото: Иван МАКЕЕВ

"Только с учреждением 175 лет назад Русского географического общества были снаряжены экспедиции в Центральную Азию. Одними из главных ворот для этих экспедиций стала Кяхта. В 1895 году, подводя итоги полувековой деятельности РГО, Пётр Семёнов-Тян-Шанский сказал, что главным достижением Общества в XIX веке была серия путешествий великих исследователей, которые именно через кяхтинские ворота направились в глубинные районы Центральной Азии. В то время уже была открыта Антарктида, совершались кругосветные путешествия, а Центральная Азия оставалась неизвестной. Надеюсь, что в Кяхте мы положили начало открытию целой серии памятников на российских границах. На границах Россия должна быть представлена и в виде таких памятников, и в виде исторических сёл и городов, и в виде заповедников, нацпарков" — сказал Александр Чибилёв.

До границы - рукой подать. Монгольская сторожевая вышка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Также были открыты две памятные таблички на здании Кяхтинского краеведческого музея: антропологу и археологу Юлиану Талько-Грынцевичу (1850 – 1936) и исследователю Забайкалья Родиону Тугутову (1912 – 1981). Для нас, журналистов и гостей этого праздника, сотрудники музея провели экскурсию. И вместе с потомками участников экспедиций показали уникальные документы и фотографии тех лет.

Александр Чибилёв открыл памятные таблички на стене Кяхтинского краеведческого музея. Фото: Иван МАКЕЕВ

Памятные таблички антропологу и археологу Юлиану Талько-Грынцевичу (1850 – 1936) и исследователю Забайкалья Родиону Тугутову (1912 – 1981) Фото: Иван МАКЕЕВ

Молодежь тянется в музей, к знаниям. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кяхтинский гостиный двор в XIX-м веке. Фото: Кяхтинский краеведческий музей/Репродукция

Игорь Александрович Богданов, внук казака-фельдшера Александра Уваровича Бохина (участник экспедиций П.К.Козлова). Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Николаевич Баджамапов передал все семейные архивы, касающиеся его предка - Цокто Бадмажапова, в Кяхтинский музей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Портреты великих русских исследователей в коллекции музея. Фото: Кяхтинский краеведческий музей/Репродукция

Портреты великих русских исследователей в коллекции музея. Фото: Кяхтинский краеведческий музей/Репродукция

Уникальные исторические документы об уникальных путешествиях из коллекции музея. Фото: Кяхтинский краеведческий музей/Репродукция

Александра Викторовна Потанина была первой женщиной которую приняли в члены РГО. Она погибла во время экспедиции, но тело доставили кортежем на родину. Фото: Кяхтинский краеведческий музей/Репродукция

Труды П.К. Козлова. Фото: Кяхтинский краеведческий музей/Репродукция

Караван П.К. Козлова во время Монголо-Тибетской экспедиции 1923-1926 г.г. Фото: Кяхтинский краеведческий музей/Репродукция

Памятник основателю города Кяхта Савве Лукичу Рагузинскому-Владиславичу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Памятник А. В. Потаниной в г. Кяхта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в г. Кяхта. Построена в 1884—1888 годах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Справедливости ради стоит сказать, что и в наше время добраться до Кяхты — небольшая экспедиция. Двести с лишним километров по извилистым серпантинам дорог. И это на машине, а не на лошадях! Едва выехав из Улан-Удэ, мы встречаем табун лошадей. «Хорошая примета для путника, дорога будет легкой.» - говорит наш водитель. За окном проносятся степь и горы, глаз выхватывает яркие строения — дацаны (буддистские храмы). В один из них мы заезжаем с короткой экскурсией. «Тамчинский дацан был основан в 1741 году. На территории находится уникальный археологический памятник - оленный камень Алтан-Сэргэ (Золотая коновязь) которому 3 - 5 тысяч лет. Его нашли школьники в фундаменте одного из строений.» - рассказал Солбон лама, настоятель этого дацана.

Дом купца Алексея Лушникова — это один из первых каменных домов в Кяхте, построенный в середине XIX века и внесённый в список объектов культурного наследия России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Один из последних жителей в доме купца А. Лушникова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Собор Воскрешения Христова. Построен между 1830 и 1838 г.г. на пожертвования кяхтинского купечества. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дороги Бурятии радуют глаз невероятным сочетанием красок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Встретить табун лошадей - хорошая примета. Фото: Иван МАКЕЕВ

Яркие крыши дацанов притягивают взгляд издалека. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тамчинский дацан и его настоятель - Солбон лама. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оленный камень, возраст которого 3 - 5 тысяч лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гостей встречает очаровательная бурятка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Внутри дацана. Фото: Иван МАКЕЕВ

Монах покидает дацан после молитвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бурятский пастух. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще чуть в стороне от Улан-Удэ есть гора «Спящий лев» или Омулёвка. Буддисты считают её священным местом. Обязательно посетите, если будете в этих краях. Вид на реку Селенгу с неё незабываемый.

Неровности дороги с лихвой искупаются невероятной красоты природой вокруг. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гора «Омулевка» на реке Селенге. Фото: Иван МАКЕЕВ

На вершине горы - две чаши. По одной из версий, они образовались в результате удара молнии. Одно из углублений называют чаша воды, второе — чаша огня. Если кинуть монетку в первую чашу, жизнь будет спокойной, во вторую — жизнь будет полной событий. Фото: Иван МАКЕЕВ