Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 1 октября 2020 года: что происходит на границе Армении и Азербайджана.

Мы собрали все последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

Вот уже третьи сутки на границе Армении и Азербайджана продолжается вооруженный конфликт. Да, для мировой дипломатии и военных он не заканчивался с позапрошлого века. Но на этот раз "драка" вышла далеко за рамки региона. Мы собрали все последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 1 октября 2020 года

БАКУ УНИЧТОЖИЛО 2300 СОЛДАТ ПРОТИВНИКА?

В одном из официальных сообщений Баку утверждается, что азербайджанские вооруженные силы к 1 октября убили и ранили около 2300 солдат противника, уничтожили около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, гранатометов, около 25 систем противовоздушной обороны, 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов с боеприпасами, 50 противотанковых средств, 55 автомашин.

Азербайджан спешит сообщить общественности, что в Ходжалинском районе с помощью беспилотника им удалось уничтожить один зенитно-ракетный комплекс С-300 и два танка. Также радуются тому, что Армении не удалось применить тактический ракетный комплекс "Точка-У", но вот кадров ракет нет. Среди уничтоженной армянской техники значатся два зенитно-ракетного комплекса "ОСА", реактивная система залпового огня "Ураган", 4 реактивных системы залпового огня "Град", 4 гаубицы Д-20, 16 танков, 1 БМП и 2 грузовика с личным составом. В сообщениях мелькают намеки на то, что в районе конфликта началась сухопутная операция.

"Главным событием суток стал захват азербайджанскими военными боевого знамени и документов 193-го отдельного штурмового батальона, который по сообщению азербайджанского Генштаба пришел на помощь 6-му горнострелковому полку Армянской армии", - выдает сайт азербайджанского военного ведомства.

Официальный Азербайджан заявляет также об обстрелах Геранбойского района и призывает на военную службу своих граждан. Пока добровольно, но тех, кто имеет боевой опыт. И это радует: пока не объявлена общая мобилизация, можно говорить о том, что мы являемся свидетелями временного военного конфликта.

ЕРЕВАНСКИЙ ЛЕТЧИК ПОШЕЛ НА ВОЗДУШНЫЙ ТАРАН?

Тем временем официальные представители Армянской армии сообщили о том, что зафиксировали в небе над Нагорным Карабахом истребители F-16 (на вооружении Турции), которые вылетали из Кюрдамира (Азербайджан), штурмовики Су-25 (азербайджанские ВВС) и разведывательно - ударные беспилотники "Байкатар" (производство Турции), которые с большого расстояния нанесли ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. Армянские военные предполагают, что командование вражескими беспилотниками ведется с разведывательного самолета. А вот такие есть только на вооружении НАТО.

Примечательно, но официальный Ереван опровергает использование ракетных комплексов "Точка У" против азербайджанских вооруженных сил. И называет сообщения Баку, которые появились на сайте Минобороны Азербайджана чистой дезинформацией. При этом Ереван предупреждает, что в случае применения подобных систем по территории Армении, ответ будет "мгновенным, мощным и разрушительным". При этом уже появилась информация, что удары азербайджанской артиллерии достигли столицы Нагорного Карабаха - Степанакерта. Есть убитые и раненые среди гражданского населения.

Кроме этого армянские военные заявляют, что сообщение о гибели и ранении 2300 военнослужащих также не соответствует действительности. Ереван подтверждает лишь ранение 200 своих солдат, которые "направлены в госпитали". Число безвозвратных потерь при этом не сообщается. Однако, в одном из сообщений представителя Минобороны Армении сообщается, что на границе уничтожены 137 азербайджанских танков, 72 беспилотника, 7 вертолетов и один самолет.

Присутствие в небе Нагорного Карабаха истребителей F-16 Турции Ереван подтверждает непосредственным контактом своего Су-25 на высоте 8200 метров. В том бою погиб армянский летчик, который ценой своей жизни перехватил вражеский самолет. Сообщение об этом опубликовано сразу в 2 пресс-релизах Минобороны страны.

Примечательно, что сайт Министерства обороны Армении также публикует видео кадры уничтожения азербайджанской боевой техники, которые сняты с боевых беспилотников.

Фото: REUTERS

МИРУ НЕ ДО КАВКАЗСКОГО КОНФЛИКТА

Представитель Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Биягов заявил о готовности Еревана к активизации механизмов коллективного противодействия нападению Азербаджана. В ООН похоже понимают последствия и уже прониклись ситуацией. Пока в международной организации выразили осуждение и сожаление тому, как страны разрешают свои отношения. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны прекратить бои и сесть за стол переговоров. Его поддержали лидеры Франции и Германии, Совет Европы, ОБСЕ.

Более точный диагноз трагедии дал ближайший сосед Армении глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сравнил Нагорный Карабах кровоточащей раной, который "определенные силы не дают возможности зажить".

- От этой боли страдает весь Кавказ, все братские народы региона. Россия предпринимает просто титанические усилия, чтобы стороны конфликта оказались за столом переговоров, - заявил политик.

Остановить кровопролитие призвал глава МИД России Сергей Лавров. Он отдельно переговорил по телефону с коллегами из Еревана и Баку. В одном из своих выступлений он выразил свою обеспокоенность информацией, которая говорит о переброске в Нагорный Карабах террористов и наемников из Сирии и Ливии.

- Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и незамедлительному выводу их из региона, - говорится в очередном заявлении МИД России.

- Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно будут подливать масло в огонь. Мы категорически против этого, - заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока есть надежда на разрешение конфликта малой кровью: президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие в боестолкновениях турецких ВВС и сирийских террористов.

В Департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы собрали представителей армянской и азербайджанской диаспор за одним столом, которые сделали совместное обращение к землякам. В нем говорится о необходимости соблюдать на территории России добросердечные отношения или хотя бы нейтралитет.