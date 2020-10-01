В Карибском море выловили колумбийку, пропавшую без вести 2 года назад

Анжелику Гайтан рыбаки обнаружили дрейфующей на спасательном круге в Карибском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительницу Колумбии, 46-летнюю Анжелику Гайтан, рыбаки обнаружили дрейфующей на спасательном круге в Карибском море неподалеку от города Пуэрто-Колумбия.

Сначала они пытались привлечь ее внимание, но женщина не подавала признаков жизни. После этого рыбаки подплыли к ней ближе и вытащили ее. Но оказавшись в лодке, Анжелика не смогла сказать ни слова, лишь тихонько плакала и повторяла: «Я жива! Бог не хотел, чтобы я умерла».

Напоив женщину водой, мужчины доставили ее на берег, вызвали врачей. Медики отвезли перепуганную женщину в больницу. Следом приехали полицейские, которые установили личность потерпевшей. Ею оказалась мать двоих детей, родственники которой разыскивали ее два года.

В 2018 году Анжелика Гайтан, устав от почти ежедневных побоев своего сожителя, отца дочерей и отчаявшись просить помощи у правоохранителей, ушла из дома в неизвестном направлении.

- Я 20 лет была жертвой домашнего насилия, - позже рассказала Анжелика врачам и сотрудникам полиции. – Отец моих детей избивал меня еще до первой беременности. Жестокое обращение продолжалось, когда я была беременна второй раз. Несколько раз я обращалась за помощью в полицию. Они забирали его на сутки, но потом он возвращался и избивал меня еще с большей жестокостью.

Анжелика ушла из дома. Сначала она отправилась в портовый город Барранкилью и жила там полгода. Женщина бродяжничала, ночевала в приютах для бездомных. Находясь в глубокой депрессии, она решила, что жить ей больше незачем и бросилась в море.

Что происходило потом, Анжелика не помнит. Полиция сейчас выясняет все подробности. А родные, узнав о том, что Анжелика жива, собирают деньги, чтобы вернуть дочерям их мать, которую они считали погибшей.