Редкий экземпляр книги про Гарри Поттера продадут за $65000

Книги про Гарри Поттера очень популярны во всем мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский пенсионер не поверил своим ушам, когда оценщик, только глянув на книгу про Гарри Поттера, назвал ее оценочную сумму – $65000. Именно во столько он оценил первое, уникальное издание книги писательницы Джоан Роулинг, выпущенное 20 лет назад.

Мужчина, эмигрировавший из Великобритании в Люксембург, вспоминает, что купил книгу «Гарри Поттер и философский камень» в почтовом отделении. Он решил, что история про волшебного мальчика станет для его детей хорошим пособием для изучения его родного английского языка.

- В какой-то газете я прочитал положительный отклик на только что вышедшую книгу о Гарри Поттере, - вспоминает мужчина. – И решил, почему бы ее не купить, чтобы читать детям перед сном.

Дети выросли, и книга долгое время пылилась на полке. Перебирая недавно книжный шкаф, мужчина нашел ее и решил ради интереса узнать, сколько она стоит сейчас.

- Первые выпуски книг сейчас очень сложно найти, - рассказывает книжный эксперт Джим Спенсер. – Коллекционеры охотятся за ними по всему миру. История про Гарри Поттера и философский камень была напечатана всего лишь в 500 экземплярах, триста из которых отправили в школы и библиотеки. Теперь вы представляете, какое это уникальное издание. Это своего рода Святой Грааль для книгоманов.

Книгу выставят на аукцион 13 октября. Обладатель редкого издания уже знает, на что потратит вырученные деньги. Он планирует погасить кредит, который взял на образование своей дочери, а оставшуюся часть суммы использует как первоначальный взнос для ипотеки.