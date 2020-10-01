Израильские врачи успешно применили стволовые клетки для лечения COVID-19

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Специалисты израильской клиники «Адасса» заявили, что им удалось доказать эффективность применения препарата, созданного на основе стволовых клеток, при лечении тяжелых форм коронавируса.

Новая схема лечения была испытана на пятерых пациентах, двое из которых на момент начала исследования находились в критическом состоянии. На сегодняшний день все пятеро выписаны из клиники и чувствуют себя удовлетворительно.

Препарат был создан для лечения сепсиса. Для применения лекарства в схеме лечения COVID-19 врачи «Адассы» получили разрешение Хельсинкской комиссии, регламентирующей испытание новых препаратов на людях.

Лекарство было разработано для борьбы с так называемым цитокиновым штормом – состоянием, при котором защитные клетки организма вырабатывают слишком много цитокинов и химических медиаторов воспаления. В результате излишне бурной реакции иммунной системы патологические процессы захватывают соседние ткани, приводят к мультисистемным нарушениям в организме и могут стать причиной полиорганной недостаточности и смерти человека.