Почему США не присоединились к санкциям против Белоруссии

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Соединенные Штаты решили не поддерживать санкции против Александра Лукашенко и других высокопоставленных минских чиновников, введенные властями Великобритании и Канады.

Причиной столь лояльного отношения США к событиям в Белоруссии стала надежда на урегулирование вопроса с ограничениями со стороны Евросоюза.

Вашингтон рассчитывает, что уже на следующей неделе ЕС уладит все противоречия и введет санкции в отношении Минска, и только тогда к ним присоединятся и США. При этом известно, что санкционный пакет в самих Соединенных Штатах уже готов, но когда он вступит в действие – сказать никто не может.

Ранее правительства Канады и Великобритании ввели санкции в отношении ряда государственных деятелей Белоруссии, в рамках которых на Александра Лукашенко и других высокопоставленных чиновников наложены визовые ограничения, а счета, размещенные в банках на территории Соединенного королевства и Канады, будут заморожены.

Евросоюз пока не может договориться по поводу введения санкций против Минска – принятию решения противостоит Кипр, который хочет добиться аналогичных ограничений в отношении Турции.