Американец предложил опускать избирательные бюллетени в унитаз

На предвыборном митинге Дональда Трампа в Миннесоте. Фото: REUTERS

Житель американского города Мейсон (штат Мичиган) наглядно продемонстрировал свое отношение к навязанному демократами голосованию на предстоящих президентских выборах в США по почте: он установил на лужайке перед своим домом унитаз и большой плакат «Конверты с бюллетенями опускать сюда».

Представитель избирательной комиссии от Демократической партии Барбара Байрам шутку не оценила и написала заявление в полицию с просьбой разобраться с домовладельцем, который, по ее мнению, компрометирует идею заочного голосования.

При этом упор в своем заявлении Байрам сделала не на политической составляющей поступка, а на невозможности многих американцев явиться на избирательные участки лично из страха подцепить коронавирус.

«Такое поведение необходимо немедленно пресекать. Они издеваются над нашими выборами. Я не собираюсь стоять и смотреть со стороны, как это происходит», – заявила член избиркома. Кроме того, она отметила, что хозяин дома, возле которого выставлена предвыборная инсталляция, в течение трех последних лет голосовал заочно.

Местные правоохранители пообещали провести с домовладельцем-шутником воспитательную беседу, а вот прокурор округа криминала ни в унитазе, ни в плакате не нашел и возбуждать уголовное дело отказался.