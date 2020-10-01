Врач-гериатр рассказала о последствиях эпидемии коронавируса и самоизоляции для пожилых людей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Люди старше 65 лет входят в группу риска по заболеваемости коронавирусом, поэтому ограничительные меры (весной этого года. - Ред.) были необходимы, - считает заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова Надежда Рунихина.

В то же время в период строгих ограничений пожилые люди оказались под дополнительной угрозой усугубления гериатрических синдромов, отмечает эксперт. Так, на фоне снижения физической активности возрастает риск мышечной слабости и падений.

- По статистике ежегодно падают 18% пожилых людей, половина из них падает повторно уже в течение года. 7-8% падений заканчиваются тяжелыми травмами, из-за которых человек становится инвалидом и теряет способность самостоятельно обслуживать себя. Так бывает в результате перелома шейки бедра, черепно-мозговые травм. Даже если травма не серьезная, у человека появляется страх падения, и он начинает ограничивать себя в движении.

СОВЕТ

Чтобы избежать мышечной слабости, потери мышечной массы и падений, людям старшего возраста крайне важно поддерживать физическую активность. В любых условиях! «Если нет возможности выйти на улицу, как это было в период самоизоляции, нужно тренироваться дома. Достаточно выполнять несколько несложных упражнений по 10-15 минут в день, - советует Надежда Рунихина.

Заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова Надежда Рунихина. Фото: YouTube

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Интернет-спаситель

- Если говорить о психологическом здоровье, то самоизоляция стала, безусловно, непростым испытанием для всех, - говорит эксперт. - Однако благодаря мобильным телефонам и интернету у пожилых людей была связь с внешним миром, они могли не только услышать, но и увидеть своих близких и родных. И это значительно снизило риск возникновения тревожных состояний и депрессии.

Кстати, тем, чьи родители и пожилые родственники еще не знакомы с интернетом, специалисты советуют при первой же возможности и соблюдая правила безопасности (как минимум, надев маску), обучить своих близких простейшим навыкам общения с компьютером, планшетом или смартфоном.

УРОКИ ЭПИДЕМИИ: НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕЩАТЬ ПРОГУЛКИ

После вспышки COVID-19 в нашей стране прошло больше полугода. Какие уроки удалось извлечь за прошедшее время в отношении поддержки для пожилых людей?

- Очень важно сделать медицину приближенной к пациенту. Это касается оказания медицинской помощи на дому и консультирования по телефону. Большие надежды мы возлагаем на развивающийся сервис телемедицины, когда врач и пациент благодаря компьютерным и телекоммуникационным технологиям общаются в режиме реального времени, - поясняет замдиректора Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина.

- Кроме того, стоит помнить, что жизнь во время самоизоляции не останавливается: людям нужно выходить за продуктами, выгуливать домашних питомцев, просто гулять на свежем воздухе. Весной, когда ограничения были строгими, люди преклонного возраста нуждались в посторонней помощи при оформлении пропусков, для них это было настоящей проблемой.

Сохранить возможность прогулок можно и нужно, подчеркивает эксперт.

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Еще 5 советов представителям старшего поколения от врачей-гериатров

1. Старайтесь, чтобы на столе как можно чаще была свежеприготовленная еда. Кроме пользы для пищеварительной системы это хороший способ занять время, которое в условиях долгого пребывания дома может течь медленнее обычного.

2. Обязательно ежедневно ешьте белок. Это важно для поддержания мышечной массы, которая, к сожалению, быстро падает у пожилых людей в условиях недостатка движения. Лучше всего усваиваются в старшем возрасте такие продукты с высоким содержанием белка, как мясо птицы, рыба и молочные продукты.

3. Чтобы улучшить настроение и не впасть в уныние, изучайте интересные темы с помощью интернета. Попробуйте рисовать, составлять семейные архивы, фотоальбомы, книгу рецептов. Изучение всего нового — это очень хороший когнитивный тренинг, помогающий замедлить старение мозга, напоминают специалисты.

4. Подбирая домашние физнагрузки (море упражнений сейчас можно найти в интернете), ориентируйтесь на два главных показателя: вам лично не должно быть больно и дискомфортно. Людям старшего возраста особенно важно уделять внимание упражнениям, которые укрепляют мышечную силу, а также таким, которые тренируют баланс, советуют врачи-гериатры (можно прямо так и ввести запрос в поиск в интернете).

5. Чтобы не мучиться от бессонницы, постарайтесь не смотреть телевизор, не сидеть за компьютером и не «зависать» в смартфоне хотя бы за 30 минут до отхода ко сну.

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