«Распускал грязные слухи, творил подлости, ушел из-за денег»: певица Линда вспомнила о Максе Фадееве

Артистка рассказала, какая кошка пробежала между ней и ее продюсером 25 лет назад. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

43-летняя Светлана Гейман, известная как певица Линда, дала большое интервью проекту «Исповедь» видеосервиса Premier. Она подробно рассказала о причинах разрыва с продюсером Максом Фадеевым 25 лет назад. Именно Фадеев сделал Линду суперзвездой, написав и раскрутив такие хиты, как «Ворона», «Мало огня» и др. Фадееву удалось создать образ глубокой, загадочной личности, что обеспечило оглушительный успех Линде – несмотря на весьма скромные вокальные данные. Однако вскоре она со скандалом рассталась с продюсером.

«Я его считала близким другом, мы в шутку называли друг друга брат и сестра, - вспоминает Линда. - Папа дал нам все возможности: мы снимали клипы, которые хотели, мы шли на радио и ставили наши песни. Когда папа понял, что начинается кризис, и это затронет и его компанию, он первым делом сообщил всем нам и Фадееву: «Макс, сейчас назревают большие трудности, я хочу, чтобы они не коснулись вас, поэтому я хочу, чтобы студию, которая у вас есть - а ее строил мой отец - ты переписал на себя, и чтобы студия осталась у вас». И Макс понял, что легкие гарантированные финансовые потоки меняют свое русло. И постепенно этот человек растворился в моей жизни».

Линда уверяет, что никаких претензий ни она, ни ее отец-бизнесмен к Фадееву никогда не выдвигали, в то время как Максим, по ее словам, распространял в прессе слухи, что он вынужден ни много ни мало бежать за границу от преследования.

Линда рассказывает, что однажды Фадеев принес пачку денег организаторам концерта группы Guano Apes в Москве, чтобы на разогреве выступала не она, а группа ее бывшего продюсера Total: «Я поняла все про Фадеева. Его самолюбие не давало ему свободы подумать, как это вдруг без него дальше артист будет жить».

Именно из-за Фадеева, уверена певица, за ней годами тянулся шлейф наркоманки. С ее слов, продюсер пустил такой слух в рамках раскрутки песни «Марихуана». Из-за этого Линду обвиняли в пропаганде наркотиков среди молодежи: «На гастролях на меня набрасывались какие-то люди, несчастная мать какого-нибудь ребенка, подсаженного на наркотики. И эта несчастная женщина набрасывается на меня, выдирает мне волосы, кричит о том, зачем я живу на этой земле и как имею право подсаживать детей на все это дело».

Затронула Линда и тему своего брака с греческим музыкантом Стефаном Корколисом. Они были влюблены, понимали друг друга с полуслова, но через 8 лет расстались. Всему виной алкоголизм Корколиса на фоне затяжной многолетней депрессии.

Певица сообщила, что вопреки распространенному мнению причисляет себя к православию, хотя действительно пережила длительный период увлечения эзотерикой.