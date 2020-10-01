"Краснодар" впервые в истории будет играть в Лиге Чемпионов на групповом этапе. Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 1 октября, пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов по футболу 2020/2021 годов. Впервые в истории этого турнира сразу три команды будут выступать от России. Это - питерский "Зенит", московский "Локомотив" и ставший третьим после победы в Греции ФК "Краснодар". Кубанцы помогли нашей стране добиться исторического прорыва. Каждая из наших команд получили распределение по трем корзинам. "Зенит" - в первой, "Краснодар" - в третьей, а "Локомотив" - в четвертой. Таково распределение по внутреннему рейтингу УЕФА.

Состав корзин на жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов по фуболу 2020/2021:

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту».

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс».

Корзина 3: «Динамо» Киев, «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».

Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию группового этапа Лиги Чемпионов. Начало - в 18:00 по московскому времени.