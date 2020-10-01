Почему три российских клуба в Лиге чемпионов – это круто и важно

Один только выход в групповой этап дал «Зениту», «Локомотиву» и «Краснодару» по 15,25 млн евро. Фото: Александр ГЛУЗ

Но нужно ли России такое количество клубов в Лиге чемпионов? Прошлые сезоны нас учат горькой правде - чем больше там наших клубов, тем больше разочарований и унижений. Но это если поражения ничему не учат. А заранее сдаться, глядя на «Реал», «Манчестер Сити» и «Ювентус» и поставить крест на всем российском клубном футболе – легче легкого. Так что лучше относится к нынешнему сезону – как к новым возможностям. И их сейчас будет предостаточно.

ДЕНЬГИ

Мы все хотим, чтобы российский футбол как можно меньше денег сжирал из госбюджетов. Лига чемпионов – лучшая для этого возможность. Один только выход в групповой этап дал «Зениту», «Локомотиву» и «Краснодару» по 15,25 млн евро. Каждая победа добавит еще 2,7 млн, каждая ничья – 0,9 млн. Добавьте к этому «исторический бонус» (УЕФА его платит в зависимости от вклада конкретного клуба), проценты от маркетинга и получите очень приличную сумму. «Зенит», например, в прошлом сезоне провалил Лигу чемпионов, но все равно в ней заработал более 41 млн евро.

УВАЖЕНИЕ

Как-то владельца «Краснодара» Сергея Галицкого спросили, почему он не хочет на своем красавце-стадионе провести финал Лиги Европы или даже Лиги чемпионов. «Мне важнее, чтобы моя команда тут побеждала и был полный стадион, чем если сюда приедут «Реал» с «Барселоной». Теперь все совпало: «Краснодар» прошел ПАОК и впервые в своей истории прорвался в групповой этап Лиги чемпионов, и теперь уже к нему поедут гранды Европы. Так что Галицкий прав – он все-таки строил стадион для жителей своего города6 а не для того, чтобы на один день удивить УЕФА.

ОПЫТ

Каждый раз, когда сборная России сталкивается со сложностями на больших турнирах, все начинают искать крайних. И в конце концов приходят к тому, что у наших игроков в клубах очень мало важных матчей. Так вот держите – по 6 игр высшего накала. В каких-то нас отвозят лицом по столу. Но это тоже важная наука: поражения делают сильнее, если из них делать правильные выводы.

РЕПУТАЦИЯ

Вы знаете, сколько футбольных болельщиков учат географию по Лиге чемпионов? Для них участие в таком турнире – показатель уровня жизни в той или иной стране, ее возможностей делать большие клубы и поднимать футбольную экономику. Сколько российских клубов знают в Европе? «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. Теперь будут узнавать еще и «Краснодар». А чем тебя больше знают, тем тебе легче зарабатывать на рекламе и продаже игроков. И заманивать звезд в свою Премьер-лигу тоже становится намного проще.

БУДУЩЕЕ

В групповом этапе Лиги чемпионов три российских команды будут выступать в первый раз в истории. Возможно, и в последний. На следующий год УЕФА проведет реформу еврокубков. К Лиге чемпионов и Лиге Европы добавится третий турнир – Лига конференций. В эту «третью лигу» отправится два из пяти российских клубов. Но это не значит, что нет возможности подняться выше. Так что наслаждайтесь нашей Лигой чемпионов – когда еще такое будет!