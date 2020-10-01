МХАТ имени М. Горького и Радио "Комсомольская правда" представляют новый проект в формате ток-шоу

Один раз в месяц участники труппы театра, ведущие Радио "КП" и известные эксперты будут вместе дискутировать на громкие темы

МХАТ имени М. Горького и Радио "Комсомольская правда" создали новый проект в формате ток-шоу. Раз месяц в стенах театра МХАТ будет проходить ток-шоу "Напротив всех", в рамках которого специалисты будут проводить дискуссии на одну из громких тем.

Ближайшая такая встреча пройдет 5 октября. На повестке дня вопрос - надо ли разрешить в России все секты? Среди экспертов - художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков, ведущий радио «КП» Сергей Мардан, руководитель Центра по изучению проблем религии Института Европы РАН Роман Лункин и протоирей Александр Абрамов.

Стать частью проекта при этом может каждый. Не только понаблюдать за полемикой экспертов, но и высказать личное мнение по заявленной теме, однако места для зрителей будут ограничены. Чтобы попасть на шоу "Напротив всех" необходимо отправить заявку на участие на почту radio@kp.ru, приложив к ней видео-ответ на вопрос: "Нужно ли разрешить все секты в России?". Хронометраж видеофрагмента - не больше минуты.

Только 20 человек смогут получить приглашения. Поэтому важно постараться как можно более полно отразить свою позицию по теме дискуссии.