Запад оценил мощь российской армии

За десятилетие инвестиций и реформ российские войска стали профессиональнее и лучше оснащены технически, чем их предшественники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Небывало жирный комплимент нашей армии отвесил недавно Международный институт стратегических исследований (IISS). Его штаб-квартира находится в Лондоне. Так вот, сотрудники этого института опубликовали доклад «Модернизация российских вооруженных сил: оценка», в котором пришли к выводу, что «российские вооруженные силы в настоящее время находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны... За десятилетие инвестиций и реформ российские войска стали профессиональнее и лучше оснащены технически, чем их предшественники».

Наверное, не надо быть высоколобым ученым этого института, чтобы прийти к такому заключению. Мы тут это и сами видим. Но то, что такая оценка прозвучала из столицы государства, которое в составе блока НАТО позиционирует себя вероятным противником России (и «прихвостнем Вашингтона»), конечно, приятно. И еще одна похвала из Лондона: «Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения». Ну как же без вонючей «ложечки дегтя»?! Это я насчет «угрозы применения». Что-то никто не слышал, чтобы российские боевые самолеты через день ошивались у госграниц Великобритании и «прицеливались» к ее территории. А вот бомбардировщики и истребители королевских ВВС регулярно работают «на подхвате» у самолетов США, которые наведываются к нашим кордонам у Крыма.

А вот в таком выводе ученым IISS трудно перечить:

«Россия начала модернизацию армии после того, как ее вооруженные силы показали низкую эффективность в грузино-осетинском конфликте в 2008 году. Надо отметить особые успехи в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также более слабый и неравномерный прогресс в боеготовности сухопутных войск и обновлении корабельного состава военно-морского флота». Но при этом в докладе англичан почему-то нет и слова об ошеломляющем прорыве российских ученых и конструкторов в создании целого выводка гиперзвукового оружия. А ведь даже Пентагон вынужден был сквозь зубы признать, что США отстают в разработке аналогов.

И это - при самом крупном военном бюджете в мире. Хотя тут, наверное, все же «мозги важнее денег».

А Россия, между прочим, еще в 2018 году выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону.

Причем в 2021-м их урежут еще на 5%. И как же нынче выглядят лидеры по военным тратам?

А вот так: США - $720 млрд, Китай - $250 млрд, Саудовская Аравия - $67 млрд, Индия - $66 млрд, Франция - $63 млрд, Россия -$ 61 млрд.

Не так давно вице-премьер Юрий Борисов (он «курирует» оборонку) заявил, что России удается сохранять высокий уровень боеспособности несмотря на то, что военный бюджет страны в разы меньше, чем, например, у США и НАТО. Жаль, что этот вывод не попал в научный доклад IISS...