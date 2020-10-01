Штаб Байдена выпускает футболки с портретом Трампа и оскорбительной надписью

Футболки ценой в $30-33 пользуются огромным спросом Фото: REUTERS

Первые президентские дебаты с участием республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена прошли, мягко говоря, на повышенных тонах. Во время прений Байден оборвал Трампа, когда тот в очередной раз попытался перебить оппонента, словами «Может, ты заткнешься?».

Фраза настолько понравилась сотрудникам предвыборного штаба демократа, что вскоре появилась в качестве принта на футболках, украшенных портретом Трампа.

Политически ориентированный предмет гардероба стал доступным для покупок еще до окончания дебатов. Стоимость футболок с оскорбительной надписью колебалась в пределах $30-33, но закончились они очень быстро.

В штабе Байдена заявили, что вся вырученная от продаж сумма будет считаться пожертвованиями их кандидату.

Сейчас в интернет-магазинах есть футболки с надписью «Я заплатил больше налогов, чем Дональд Трамп», но не исключено, что вскоре появятся и новые принты с резкими высказываниями. Например, Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории США».