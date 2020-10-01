Правительство утвердило новые правила туристического кэшбека: что изменилось

Туристы снова смогут получить компенсации за отдых в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Туристы снова смогут получить компенсации за отдых в России. Правительство РФ утвердило правила второго этапа акции с туристическим кэшбеком. Первый этап был в августе, и тогда в нем приняли участие около 70 тысяч путешественников. В октябре снова можно будет купить тур или забронировать отель в любом регионе России – и часть денег вернется на банковскую карту.

На программу кэшбека из бюджета выделили 15 миллиардов рублей. За первую “серию” потрачена лишь малая часть этой суммы.

В условиях программы много изменений. Чиновники явно учли мнение отпускников и туроператоров и убрали либо смягчили многие ограничения, которые были неудобны для туристов. Впрочем, не все. Рассказываем, какие новые правила туристического кэшбека утвердило правительство.

Что изменилось по сравнению с первым этапом акции:

1. Минимальная продолжительность поездки – 2 ночи. На первом этапе акции кэшбек можно было получить за туры или проживание в отеле не меньше 4 ночей. Новый вариант лучше: теперь компенсацию можно получить и за короткие поездки на выходные.

2. Нет ограничений по стоимости тура. В августе была минимальная планка – 25 тысяч рублей, а если потратил на отпуск меньше, на деньги от государства рассчитывать не приходилось. Теперь же ограничений нет. И дешевые автобусные туры подойдут, и бюджетное проживание в хостеле.

3. Увеличен максимальный размер кэшбека. В августе за все поездки стоимостью 100 тысяч рублей и больше (это сумма не на человека, а за весь тур) путешественники получали компенсацию 15 тысяч рублей. Сейчас государство готово вернуть до 20 тысяч рублей. Но не больше 20% от стоимости тура.

4. В августе акция продолжалась всего неделю: за это время надо было подобрать тур или отель и полностью его оплатить. Не все успели, не все были готовы сразу же тратить деньги за отдых, который будет лишь через два — три месяца. “Второй этап продаж продлится значительно дольше - не менее полутора месяцев", - говорится в правительственном документе. И это, разумеется, плюс.

5. В программу включили поездки вплоть до 10 января 2021 года – а это значит, кэшбек можно будет получить и за отдых в новогодние каникулы. На первом этапе все заканчивалось 20 декабря.

6. Теперь на компенсацию можно рассчитывать, купив тур или забронировав отель через сайт-агрегатор. Раньше свои услуги на условиях кэшбека могли предлагать только туроператоры, отели, круизные компании (опять же не все, а официально подключившиеся к акции, для них тоже есть ряд требований). Важно, что агрегатор должен быть российским юридическим лицом. То есть самый популярный у любителей самостоятельных путешествий сайт Booking.com точно не сможет в нее вписаться. Как и сервис аренды частного жилья Airbnb. Соответственно, и туристы, бронирующие там проживание, кэшбек не получат.

Что осталось:

1. Получить компенсацию можно только на банковскую карту “Мир”, ею нужно оплатить тур либо проживание в отеле. Если наличными или картами Visa, Mastercard – увы, тогда вы без кэшбека.

2. Все предложения туроператоров, отелей, агрегаторов соберут на сайте

На данный момент известны не все детали. И главное – Ростуризм пока не назвали дату, когда стартуют продажи поездок по программе кэшбека.

КОММЕНТАРИЙ ТУРОПЕРАТОРА

Главный плюс – в программу включили короткие поездки

- Программа кэшбека - беспрецедентная форма поддержки отрасли в это непростое время. Главным преимуществом второго этапа акции будет то, что в неё смогут войти короткие экскурсионные туры с продолжительностью от 2 ночей, - прокомментировали “КП” в пресс-службе туроператора “Интурист”. - В данный момент «Интурист» технически готовится к запуску второго этапа программы. Как и в прошлый раз, посадочная страница акции появится на нашем сайте в день старта. А туры, по которым можно будет получить кэшбек будут отмечены значком платежной системы “Мир” в результатах подбора.

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