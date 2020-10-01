«Вторая волна утопит тех, кто выплыл в первую»: экономисты выступают за продление программы кредитных каникул из-за пандемии

Пандемия ударила по заработкам миллионов россиян, а выплаты по кредитам висят грузом. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Весной из-за пандемии коронавируса на карантин ушла практически вся страна. Эпидемия ударила по заработкам миллионов россиян: кто-то потерял часть дохода, а кто-то и вовсе его лишился. Людям в такой ситуации платить по кредитным обязательствам оказалось невозможно.

Чтобы помочь гражданам и индивидуальным предпринимателям, власти экстренно приняли закон о кредитных каникулах. Он вступил в силу с 3 апреля 2020 года. Документ обязал банки предоставлять отсрочку платежей клиентам, потерявшим из-за пандемии минимум 30% прежних доходов. Кредитные организации и раньше позволяли заемщикам заморозить платежи без санкций. Но по новому закону эта процедура стала не правом банка, а обязанностью. Подать заявление на отсрочку до 6 месяцев, предоставив документы, которые подтверждают ухудшившееся материальное положение, можно было до 30 сентября.

Сегодня на фоне роста числа заразившихся Covid-19 разговоры о второй волне эпидемии медленно переходят в действия. Так, в столице уже рекомендованы удаленный режим работы, ограничения передвижения москвичей старше 65 лет, введены двухнедельные школьные каникулы. Продлят ли власти страны каникулы кредитные?

ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ЕДИНОРАЗОВАЯ АКЦИЯ

Независимый банковский аналитик Антон Шабанов считает, что этот вопрос целиком и полностью зависит от того, как будет разворачиваться вторая волна пандемии.

- По умолчанию планировалось, что это будет единоразовая акция, - объясняет Шабанов. - Но реальная жизнь никак не зависит ни от наших умозаключений, ни от экономической реальности. И правительство может эту акцию продлить.

Между тем экономист не ожидает такого же жесткого закрытия предприятий, какое было в первую волну эпидемии коронавируса.

- Полное отключение предприятий очень плохо отразится на любой экономике мира, без последствий не обойдется нигде. Поэтому власти будут искать какие-то другие пути. Бизнес по максимуму останется в строю. Но избежать ограничений в плане перемещения граждан 100% не получится, - рассуждает Шабанов.

У ЛЮДЕЙ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТАМ

Экономист Денис Ракша с коллегой согласен частично. Кредитные каникулы, на его взгляд, не продлят, так как в каждом регионе карантинные мероприятия второй волны будут разными.

- Где-то, может быть, и посадят под «домашний арест». В большинстве случаев граждан по домам держать не будут, и они смогут работать, а значит и иметь возможность платить по кредитам, - предполагает Ракша. - Стройки и производства не закроют. А сферу услуг – возможно. Скорее всего, мы ограничимся закрытием общепитов, магазинов, фитнесов, кинотеатров. Но по итогам жесткого весеннего карантина мы видели, что это не настолько критично, так как сфера услуг у нас маленькая по доле в экономике.

ВТОРАЯ ВОЛНА МОЖЕТ УТОПИТЬ ТЕХ, КТО ВЫПЛЫЛ ИЗ ПЕРВОЙ

В юридическом сообществе убеждены в том, что властям очевидна необходимость продления кредитных каникул из-за последствий первой волны эпидемии. Не говоря уже о второй.

- Очевидно, что вторая волна может «утопить» тех, кто смог «выплыть» по итогам первой волны вируса, - считает Александра Стирманова, адвокат S&K Вертикаль. - Последние полгода наглядно показывают, что изменения в законодательство принимаются очень быстро и стремительно. Скорее всего, правительство будет подстраиваться под текущую обстановку - именно такого метода законодатель придерживался ранее.

Казанский вертолетный завод в дни пандемии коронавируса COVID-19. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

ЛЮДИ ПОНИМАЮТ, ЧТО КАНИКУЛЫ - ТОЖЕ РИСК

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян предполагает, что кредитные каникулы продлят.

- Все понимают, что экономическая ситуация ни в чем особо не изменилась, - говорит он. - Сами банки пролонгируют заморозку платежей, понимая, серьезность ситуации своих клиентов. Думаю, и государство эту идею поддержит. Здравый смысл сыграет свою роль.

По словам главы банковской ассоциации, число тех, кто брал каникулы, было не таким большим, как ожидали сами банки. Люди понимают, что откладывание своих обязательства на более поздний срок – это тоже риск. Также те, кто необоснованно претендовал на отсрочку, не получали поддержку со стороны банков по законным основаниям.

НЕ ЖДАТЬ ПРОДЛЕНИЯ, ИДТИ В БАНК

Тем же, у кого финансовое положение не позволяет платить кредит, Тосунян советует идти на переговоры с банком, независимо от того, продлят ли власти кредитные каникулы.

- Никакие директивные установки сверху не снимают проблему временной неспособности выплачивать кредит. Нужно, чтобы в первую очередь клиент пришел в банк и переговорил, на каких условиях возможна пролонгация, предоставление каникул. Главное, работать со своим кредитором, - рекомендует Тосунян. - Не ждать, что государство что-то за тебя решит. Государство все равно решает эти проблемы за счет банков. И без работы с самим банком ни одна из госпрограмм поддержки не реализуется. Всегда нужно пытаться договориться. Банки идут навстречу добросовестным клиентам.