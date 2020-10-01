Указ Путина об осеннем призыве на военную службу-2020: кого заберут в армию, в какие сроки

Под ружье встанут 128 тысяч призывников. Фото: Александр ГЛУЗ

Весенний призыв-2020 прошел в самый пик коронавирусных ограничений. И, как отчиталось министерство обороны, пандемия не повлияло ни на сроки призывной компании, ни на здоровье призывников.

Владимир Путин подписал указ о новом - осеннем - военном призыве 2020 за сутки до его начала. С 1 октября по 31 декабря военкоматами страны в армию будут отправлены 128 тысяч человек. Это на 7 тысяч меньше, чем было призвано полгода назад.

Весной в ходе борьбы с эпидемией перед отправкой в части призывникам было сделано свыше 162 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Соблюдался и двухнедельный карантин, и обязательное ношение масок, такие же правила будут действовать и сейчас.

С 15 октября по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 начнет работу прямая телефонная линия Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу.