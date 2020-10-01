Столичные школьники во время каникул смогут готовиться к экзаменам бесплатно

Со следующей недели московские школьники уходят на внеплановые каникулы, которые продлятся две недели. Чтобы это не повлияло на подготовку к экзаменам, специально для старшеклассников был открыт онлайн-лекторий с теорией и разборами задания ОГЭ и ЕГЭ. А также на месяц станет бесплатным мобильное приложение «MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ»:

- Ученики 9-11 классов традиционно находятся в более сложном положении и напряженном учебном графике, любое изменение может негативно повлиять на итоговые результаты, - считает создатель приложения Михаил Мягков, директор компании-резидента «Сколково» MAXIMUM Education. - Мы предлагаем ребятам разные инструменты, которые помогут им выбрать наиболее комфортный для них вариант учебной помощи. Лекторий с живыми уроками можно дополнить тренажерами в мобильном приложении, проверить свои знания с помощью тестов и задать вопрос любой сложности в мобильном сервисе «вопрос-ответ».

Помимо видеоуроков и онлайн-тренажеров будет работать и тест-платформа «РешуТест», которая позволяет пройти пробные ОГЭ и ЕГЭ в виртуальном режиме – но с реальными заданиями, ограничениями по времени, и проверкой по всей строгости критериев. Также дважды в неделю школьники смогут заниматься в онлайне с живыми педагогами, которые ответят на все вопросы в прямом эфире.

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