«Я вернусь в Россию». Навальный дал первое интервью после комы

Все общение с миром блогер-оппозиционер Алексей Навальный раньше вёл через свои соцсети. И вот он дал первое большое интервью после своего «отравления» - немецким журналистам из издания Der Spiegel. Фото: REUTERS

Все общение с миром блогер-оппозиционер Алексей Навальный раньше вёл через свои соцсети. И вот он дал первое большое интервью после своего «отравления» - немецким журналистам из издания Der Spiegel.

Навальный признался, что собирается вернуться в Россию.

— Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь! — отметил он.

Также оппозиционер сделал резкие заявления, комментируя свое отравление.

— Я утверждаю, что за случившимся стоит Путин, а других версий преступления у меня нет, — сказал блогер.

Правда, политолог Сегрей Карнаухов убежден, что Алексей не сам писал ответы на вопросы журналистов. Ему могли помочь кураторы и политтехнологи, которые занимаются им в Германии.

— Безусловно, Навальный вернется в Россию, — сказал «КП» Карнаухов. — Потому что с 2011 года вся его жизнь служит одной простой цели: выполнять коммерческие заказы по дискредитации власти и отдельных персон путем слива расследований. Вне этой деятельности он не сможет жировать так, как сейчас. А он к этому привык.

Нужно исходить из того, что личность Навального, и то, что он делает в политике — это две разницы. Начиная с его видеорасследований и заканчивая важными политическими заявлениями, как это было сейчас. Этот человек выполняет внешние указания, скоординированные с общими векторами нападок на Россию. Поэтому он сам не имеет никакого отношения к тому, что делается под его брендом.

Еще жестче высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин:

- Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику, - заявил Володин. - Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек.

Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах, - заключил спикер Госдумы.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо, когда он возвращался из командировки в Томск. Пилоты экстренно совершили посадку в Омске. Врачи в реанимации спасли оппозиционеру жизнь. После его частным самолетом доставили в Берлин. Немецкие эксперты поставили диагноз: Навального пытались убить боевым ядом «Новичок». Однако анализы, которые взяли омские медики, эту версию не подтверждают. В его крови и моче следов отравления не обнаружили.

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Блогер выразил признательность канцлеру (подробности).