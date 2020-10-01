Дочь миллиардера отправили в тюрьму по делу о секс-рабстве

Клэр Бронфман признана виновной в мошенничестве. Фото: REUTERS

Суд американского Бруклина признал Клэр Бронфман, дочь бывшего президента Всемирного еврейского конгресса, миллиардера Эдгара Бронфмана, виновной в мошеннических операциях с кредитными картами в рамках ее участия в тайном обществе NXVIM.

Бронфман вину признала и отправилась в тюрьму на 6 лет и 9 месяцев. Последние два года Бронфман находилась под домашним арестом, так же, как и ряд других фигурантов дела NXVIM.

Кроме обвинения в мошенничестве женщине вменили укрывательство нелегального мигранта в США.

Ранее она отрицала свою вину и доказывала, что общество, признанное позднее секс-культом, оказало реальную помощь тысячам людей во всем мире.

В материалах дела также говорится, что Клэр Бронфман, состоявшая в личных отношениях с основателем секты Китом Раньером, вместе с сообщниками вербовала для гуру сексуальных партнерш, а также подвергала травле его критиков. При этом дочь миллиардера не гнушалась угрозами, насилием и унижением.

Американская коммерческая организация NXVIM позиционировала себя как сетевую компанию, организующую семинары по личностному росту. Фактически, она представляла из себя финансовую пирамиду с элементами культа лидера.

До сих пор программа и методики тренингов в NXVIM остаются коммерческой тайной, однако известно, что завербованных неофиток подвергали истязаниям, клеймению и заставляли вступать в сексуальные отношения с лидером секты и работать в качестве служанок.

Кит Раньер был арестован по обвинению в секс-торговле людьми, использованию принудительного труда, рэкете и ряде других преступлений.

Известно, что среди участников секты было много богатых и известных людей, например, Кристин Кройк и Эллисон Мэк – звезды сериала «Тайны Смолвилля», канадская актриса Сара Эдмондсон и другие. Секта просуществовала более двадцати лет.