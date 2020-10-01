Полнолуние "Охотничья Луна" в ночь на 2 октября 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В ночь на 2 октября землян ожидает "охотничье" полнолуние Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь с 1 на второе октября 2020 года жители России смогут увидеть полнолуние, которому дали название "жизнерадостного" или "охотничьего". Такие названия луне дали индейцы, у которых в это время был период охоты и заготовки мяса на долгую зиму.

Люди также называют октябрьское полнолуние "Кровавым" за то, что при взгляде с некоторых частей планеты Луна в этот день окрашена в оттенки от ярко-оранжевого до красного.

На сайте KP.ru пройдёт прямая онлайн-трансляция полнолуния "Охотничья Луна".

В этом году на октябрь придутся сразу два полнолуния и два звездопада. И хотя слишком яркая Луна могла бы стать помехой для наблюдения за звездопадами в ночном небе, пик метеорного потока Дракониды жители Земли смогут увидеть 8 октября, а Ориониды - 21 октября.