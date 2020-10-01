Спартак - Зенит 3 октября 2020. Прогноз на матч 10 тура чемпионата РПЛ

"Зенит" едет в гости к "Спартаку". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Матчи между питерским "Зенитом" и московским "Спартаком" всегда есть украшение любого турнира. В чемпионатах России по футболу, правда, в последние годы клуб из Санкт-Петербурга был единоличным лидером. Однако же "немецкий" "Спартак" Тедеско поменял многое в картине сезона 2020/2021 годов.

Москвичи в отличном стиле прошли стартовый отрезок сезона, уйдя на перерыв в чемпионате в сентябре лидерами сезона. И сейчас в случае успеха в поединке с грозным соперником на своем поле могут обосноваться на первом месте. И если раньше исход таких битв можно было предугадать заранее, то теперь же есть немало новых интриг. В том числе - и относительно итогового результата.

Согласно предварительным раскладам букмекеров, чуть больший перевес на стороне питерского "Зенита". Оно и понятно - команда Сергея Семака формально лидирует в РПЛ, за ними звание чемпионов прошлого сезона. Однако далеко не все игры "сине-бело-голубых" были безупречными в этом чемпионате.

Примером может послужить хотя б игра против "Урала" в гостях, которая завершилась вничью 1:1. Да и поездка в Москву на матч с "Локомотивом" - тоже не повод для оптимизма. "Спартак" же играет достаточно стабильно и только игра с ЦСКА выпадает из общего, в целом позитивного, фона выступлений "красно-белых" в этом сезоне.

Что будет, когда столкнутся два лидера? Помимо классной игры - многое. Кокорин будет замотивирован сыграть хорошо против "Зенита", "Спартак" - уйти лидером на перерыв в сезоне, Дзюба - всегда мотивирован против московской команды, ну а Соболев наверняка вспомнит матч на финише прошлого сезона на Кубок России.

Итогом поединка будет, скорее всего, результативная ничья. Плюсы одних уравновешиваются минусами других. Поэтому "Спартак" и "Зенит" подарят хорошую игру, забив голы в ворота друг друга.

Прогноз на матч Спартак - Зенит 3 октября 2020: результативная ничья.