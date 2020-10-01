«Это спор о добре и зле»: голливудские звезды отреагировали на дебаты Трампа и Байдена

Голливуд ожидаемо поддержал Байдена после первых дебатов. Фото: REUTERS

«Это спор о добре и зле, - написала актриса из сериала «Зачарованные» Алисса Милано. – Трамп хочет запугать белых расизмом, но пусть он сначала ответил за свою ложь и неудачи». Актриса считает, что нельзя оставлять действия нынешнего лидера США безнаказанными, ведь американцы заслуживают достоинства, свободы и равенства.

Звезда «Мстителей», актер Марк Руффало поддерживает свою коллегу и говорит, что президент Трамп, используя Верховный суд, пытается лишить жителей США системы доступного здравоохранения. Актер считает Дональда Трампа проигравшим и называет его лидерство «хаосом».

- Трамп поставил страну с ног на голову, - пишет Марк Руффало. – Посмотрите на Байдена, на его уравновешенность и порядочность. Мне все ясно, он - победитель!

Комик Джим Гэффиган, актриса Патрисия Аркетт тоже считают, что Трамп, по "вине которого в стране умерло от коронавируса около 200 тысяч человек", не может дальше возглавлять США.

Актриса Бетт Мидлер, которую фанаты называют «Божественной Мисс М», назвала Джо Байдена джентльменом, который имеет дело с крысой. Исполнительница комедийный ролей Дебра Мессинг тоже поддержала демократа, сказав, что он говорит от имени всех жителей Америки.

Но не все были за Джо Байдена. Певица нигерийского происхождения Узо Адуба назвала его слишком медленным и слабым.

Несмотря на то, что мнения разделились, большинство голливудских звезд посчитали дебаты «захватывающим шоу», и с удовольствием ждут их продолжения.

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