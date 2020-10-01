В России начала работу новая букмекерская компания – PIN-UP.RU

Появление нового игрока в российском сегменте спортивного беттинга позволит уже работающим платформам активнее конкурировать в борьбе за клиента и непрерывно совершенствовать свои сервисы и услуги.

Ставки на спорт на портале PIN-UP.RU принимаются как с мобильных устройств, так и с персональных компьютеров. В линии беттинговой компании предоставляется доступ к около 42 тысячам событий в режиме ожидания начала матчей и более 50 тысячам событиям в режиме реального времени ежемесячно. Общее количество предлагаемых маркетов (разнообразных исходов для ставки) компании обычно превышает 3 тысячи.

«В основу нашего сервиса мы заложили простоту и интуитивность в совершении ставки», - так прокомментировал старт работы платформы Владимир Горев, операционный директор букмекерской компании PIN-UP.RU. По его словам, в 2016 году группа молодых IT-специалистов решила создать букмекера, не похожего на других. И в планах компании – своей работой на российском рынке доказать справедливость этого решения.

Как отмечает Владимир Горев, клиент в российском беттинге предельно требователен и избирателен. На выскококонкурентном рынке компания делает ставку на технологичность и клиентоориентированность, реализуя стратегию по выходу в лидеры своего сегмента.

Букмекер планирует разработать свою собственную программу лояльности, которая будет основана не только на получение привилегий пользователем внутри его личного кабинета, но и получение бонусов от партнеров платформы.

Компания предлагает бесплатные видеотрансляции спортивных соревнований в высоком качестве и предоставляет информацию о них в режиме реального времени.