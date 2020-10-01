Сирийские боевики все-таки воюют на Кавказе

Мужчина фотографирует разрушения от обстрела в одном из сёл в районе боевых действий Карабахского конфликта. Фото: REUTERS

КАКИЕ ШАШЛЫКИ? ВСЕ НА ВОЙНЕ!

- Давай шашлыков поедим, - казалось бы простая просьба превратилась в сложный квест, который пытался решить мой водитель в Степанакерте - столице Нагорного Карабаха.

Зарекомендовавшие себя забегаловки были закрыты – таблички об этом не оставляли надежды.

- Это невозможно, - взмолился мой провожатый. – Все мужчины на фронте. Некрасиво сидеть в кафе, когда все воюют!

Молодое поколение Арцаха (так армяне называют Карабах) почти в полном составе отправилось на передовую. Даже сын премьера Армении Пашиняна поехал в Карабах добровольцем.

- Ты не понимаешь, - объяснял мне водитель. – Если мужчина Карабаха сейчас уедет с войны, он не сможет домой вернуться. Что он ответит, когда его спросят: где он был? Шашлыки жарил?

Шашлыки мы все-таки нашли – на рынке. Но большинство мужского населения действительно отправилось на передовую. Мне довелось с ними пообщаться. Они уверены, что сражаются не только с армией Азербайджана, но и с боевиками «Сирийской национальной армии» - отрядами головорезов, противостоящих Асаду. Слухи о том, что террористы с Ближнего Востока переброшены в Карабах, ходили давно. Но так и оставались слухами. Азербайджан и Турция твердили, что ничего такого нет.

Молодое поколение Арцаха (так армяне называют Карабах) почти в полном составе отправилось на передовую. Фото: REUTERS

«ТЕРРОРИСТЫ И НАЕМНИКИ»

И вот появились первые подтверждения.

Во-первых, МИД России (куда уж официальнее) выступил с заявлением:

«По поступающим сведениям, в зону Нагорно-Карабахского конфликта идет переброска боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях.

Призываем руководство заинтересованных государств принять меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте. И их незамедлительному выводу из региона».

Москва дипломатично не указала, какая из сторон использует боевиков с Ближнего Востока. Хотя эксперты, отслеживающие авиаобстановку, фиксировали, что военные транспортнные самолеты прилетали в Азербайджан из Турции и из Ливии. В соцсетях публиковались фото боевиков в самолетах.

Тем временем, Арабское отделение британского телеканала BBC опубликовало интервью с одним из командиров «Сирийской национальной армии». Оно озаглавлено словами из признания боевика «Я не знал, что придется воевать».

Бойцы «Сирийской национальной армии» демонстрируют турецкий флаг после захвата города на севере Сирии, 2018 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Сириец Абдулла (имя изменено по его просьбе) рассказал Би-би-си, что несколько сотен мужчин от 17 до 30 лет, жителей контролируемых Турцией и антиасадовскими силами анклавов на севере Сирии, были завербованы, - говорится в этом интервью. - За 4 дня до начала боев, их переправили самолетами в Азербайджан и расквартировали близ линии противостояния с армянами.

- На прошлой неделе Саиф абу Бакр, командир дивизии Хамзы «Сирийской национальной армии», предложил нам отправиться в Азербайджан охранять военные посты на границе за жалованье до $2000 в месяц, - рассказал Абдулла в переписке с Би-би-си по мессенджеру.

Он поведал, что действительно прилетел со своим подразделением в Азербайджан. Причем изначально ему предлагалось работать в качестве ЧОПа на охране объектов. Однако на деле сирийским боевикам пришлось участвовать в боях», - говорит BBC.

«ДЕД И БАБА»

Опытные боевики, конечно, могли бы сыграть серьезную роль в наступлении. Но, несмотря на воинственную риторику, большого продвижения на фронте в Карабахе сейчас нет. Идут позиционные бои с использованием огромного количества артиллерии. Годы противостояния вырастили в Карабахе настоящую военную машину, которая работает на удивление слаженно. Земляные насыпи вдоль фронтовых дорог, как в той же Сирии, трассы, проложенные между позициями по высохшим водным каналам, да и сами позиции – добротно окопанные, с блиндажами. На большинстве позиций даже есть свой полевой храм – часовенка с крестом и иконами, часто нарисованными от руки. Взломать эту линию обороны непросто.

Между тем, обстановка в столице Карабаха Степанакерте хоть и напряженная, до паники пока не дошло.

- Это уже третья война, - говорят мне люди на улицах. – Мы привыкли. Те, кто мог вывезти своих детей, уже это сделал. Остальные - в городе. Да, приходится прятаться в подвалах. Но мы с этой земли не уйдем.

- Это главный символ Карабаха – «Дед и баба», - показал мне водитель монумент под Степанакертом. - Это памятник долгожителям, поставлен в 1967 году, когда Карабах был частью советского Азербайджана. В нем два скрытых смысла. Монумент похож на Арарат. Дед – это большая вершина, баба – маленькая. То есть, маленький Карабах - часть большой Армении.

Памятник долгожителям, прозванный в народе "Дед и баба", был поставлен в 1967 г. Фото: Artur Widak, Zuma\TASS

- А второй смысл?

- Видно только головы деда и бабы. Тела их вросли в землю. Так и народ Карабаха намертво врос в эту землю, его оттуда не вытащить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сможет ли Россия предотвратить большую войну на Кавказе

Реально ли помирить Армению и Азербайджан или огонь из Нагорного Карабаха расползется по региону (подробности)