«Ростов» продал Элдора Шомуродова за 8 млн евро

Игрок "Ростова" Элдор Шомуродов продолжит карьеру в Италии. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

«Ростов» продал нападающего Элдора Шомуродова за 8 млн евро итальянскому клубу «Дженоа».

«Элдор Шомуродов перешел в наш клуб в 2017-м году, за 3 года провел 91 матч и забил 18 мячей. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды, забив по ходу чемпионата 11 важнейших голов. Мы благодарны Элдору за его самоотдачу, голы и вклад, который он внес в успехи команды… Желаем тебе удачи, Элдор!», - говорится на официальном сайте клуба.

Свои пожелания выразил и президент клуба Арташес Арутюнянц.

- После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба «Дженоа». Уверен, что Элдора ждет большое путешествие в европейском футболе. Мы не говорим Элдору прощай, убежден, что он останется нашим другом и болельщиком «Ростова».

Кстати, за этот трансфер «Ростов», по сведениям transfermarkt, выручил 8 млн евро. Это можно назвать неплохой сделкой, поскольку до этого игрок оценивался этим же порталом в 6,5 млн. Отмечают, что «Ростов» пошел на эту продажу вскоре после того, как не смог пробиться в Лигу Европы.

Напомним, что в этом году из-за пандемии трансферное окно будет открыто в Европе до 17 октября, хотя раньше закрывалось 31 августа.