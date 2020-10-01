Путин, Трамп и Макрон настойчиво попросили Баку и Ереван прекратить войну

Путин, Трамп и Макрон выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху.
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Ситуация в Нагорном Карабахе стала главной темой совещания президента России с постоянными членами Совета Безопасности.
- Обсудим работу на направлении, связанном с нашими странами-соседями, то есть на одном из приоритетных направлений на внешнем контуре, - Путин попросил доложить ситуацию курирующего сотрудничество с постсоветскими республиками помощника президента Дмитрия Козака.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства, на совещании была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями, отмечена высокая опасность в регионе, связанная с переброской в него боевиков из Сирии и Ливии.
Путин проинформировал участников Совбеза о подготовке совместного заявления глав государств, участников Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе. Спустя час оно было опубликовано.
«Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых.
Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон.
Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ».
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