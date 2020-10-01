«Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на 2021 — 2023 годы

Руководству «Единой России» принципиально важно, чтобы программа партии, основные просьбы избирателей, партийные проекты были профинансированы и реализованы. Поэтому работа над бюджетом была приоритетной, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Качественная медицинская помощь, эффективная социальная политика, ремонт культурных учреждений, развитие спорта, ремонт дорог и, конечно, поддержка села — это задачи партии, и мы добились, чтобы финансирование этих направлений было заложено в проекте бюджета. И эта работа будет продолжена», — пояснил политик.

Андрей Турчак считает, что в ближайшее время вместе с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым он проведёт встречу с вице-премьерами, а позднее - с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

«Важно не только добиться финансирования ключевых направлений развития страны и поддержки граждан, но и проконтролировать, чтобы все было сделано вовремя и качественно. «Единая Россия» и Правительство работают в одной команде, и у нас общая цель — забота, защита и благополучие наших граждан», — резюмировал секретарь генсовета партии.