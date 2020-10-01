Девятилетняя оренбурженка умерла на операционном столе во время операции по удалению зуба

Родители Сони намерены найти виновных и добиться наказания.

Страшный случай произошел в середине сентября текущего года. Жители Оренбурга Мария и Рамиль потеряли дочь. Причина семейной трагедии кроется в плановой операции на верхнюю челюсть, которую провели девятилетней Соне (имя изменено – прим. ред.).

Девочку должны были подготовить к операции 23 сентября. После этого она должна была еще неделю пролежать в больнице.

Дело в том, что девочке мешал лишний молочный зуб. По словам родителей, у их дочери не было никаких хронических заболеваний, все должно был пройти быстро и хорошо. Вечером перед операцией девочка позвонила из больницы и сказала, что ей стало плохо – вырвало на нервной почве.

По словам матери, она уговорила ее сходить к медсестре и сделать укол.

- Мы созвонились в полшестого утра. Дочь плакала. Потом мы с ней долго переписывались. Вскоре дочь положили под капельницу и должны были сделать масочный наркоз, чему я очень удивилась, - рассказывает мама девочки Мария. - Во время последнего разговора она сказала мне, что позвонит, как проснется…

Оба родители были на работе. В больнице их заверили, что позвонят сразу после операции, которая должна была продлиться в течение 40 минут. Однако она почему-то подзатянулась. Тогда женщина решила позвонить сама.

- Во время второго звонка мне сказали, что ребенок пришел в себя. Я вздохнула с облегчением. Но затем последовал еще один звонок из реанимации. Мне сказали, что мой ребенок умер, и принесли соболезнования, - говорит Мария.

- В последний раз я видел дочь 23 сентября. В тот день я собирался на работу, дочь собирали в больницу. На следующий день я тоже был на работе. После того, как мы узнали о случившемся, я первый приехал в больницу, - рассказывает отец дочери Рамиль.

- Вечером нам посоветовали обратиться в полицию. Там мы узнали, что у них в сводках нет информации о смерти Сони... Получается, что ее отправили на вскрытие без ведома полиции? Мы начали стучаться во все инстанции... Тогда дочку забрали в другой морг, изъяли все документы. Нам сказали, что у нее даже не взяли анализы крови на проведение анестезии.

Родители сейчас переживают нелегкое время, самую тяжелую утрату для всех родителей на свете. Тем не менее родители намерены найти виновных и добиться наказания. Рамиль и Мария считают, что пусть это даже не вернет им дочь, но зато возможно поможет другим семьям.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи также проверяют информацию о взаимодействии больницы с ведомствами и службами. К проверке также подключилась прокуратура.