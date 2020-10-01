61-летняя Лариса Гузеева внезапно омолодилась

Лариса Гузеева произвела фурор резко помолодевшим видом Фото: Первый канал

Лариса Гузеева поразила поклонников. Телеведущая опубликовала в блоге фотографию, на которой ее не узнать. Похудевшая 61-летняя артистка внезапно помолодела.

Лариса Гузеева произвела фурор резко помолодевшим видом. Ведущая "сбросила" как минимум 20 лет, приведя себя в потрясающую форму. Телеведущая омолодилась за счет похудания и модной стрижки. Артистка продемонстрировала результат внезапного преображения на селфи.

Гузеева сфотографировала себя в зеркале рядом с портретом, который ей когда-то нарисовала дочь. "Стремление к идеалу. Слева - творчество младшей лет 15 назад", - рассказала Лариса Андреевна.

Внешний вид звезды очень обрадовал и поразил ее поклонников. Фолловеры оставляют в блоге знаменитости щедрые комплименты: "Лариса, вы суперженщина!", "Ого, не узнала", "Словно юная прелестница", "Красавица, молодеете с каждым днем!", "Вы невероятно модная, молодая и эффектная женщина!", "Красавица редка, порода", Вы красивая, честно, помолодели", "Так выглядите хорошо. В шикарной форме. Как так похудели?".

Стоит отметить, что актриса не раз рассказывала, что бороться с лишним весом ей помогают специалисты. Она периодически проходит куры детокса в клинике под присмотром специалистов. Семидневное пребывание в больнице стоит почти 150 тысяч рублей.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" прошла несколько процедур по очищению организма от накопившихся токсинов. Кроме этого медики подобрали звезде правильную диету. Гузеева любит много и вкусно поесть, что негативно отражается на ее фигуре. В последнее время она стала следить за тем, чтобы не налегать на особо калорийные блюда."Собрать себя, распустившуюся, очень сложно, так что не начинайте, если что. Без высококлассных специалистов у меня бы не получилось. Я теперь знаю себя и свои особенности, так что путь назад я заблокировала", - заявила Лариса Гузеева.

Ранее она признавалась, что выбирала весьма радикальные способы похудения - жестко голодала несколько дней. Но вес вновь очень быстро возвращался в двойном количестве. Поэтому и доверилась врачу. Только после этого появился результат. И сейчас Лариса Андреевна счастлива.