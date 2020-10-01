Неповторимая классика: «Кавказская пленница» стала любимой комедией российских зрителей

Самой любимой картиной для наших зрителей по-прежнему остается комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Мало кто знает, но в начале сентября в России появилась отдушина для всех, кто устал смотреть на Сашу Петрова и Данилу Козловского в одинаковых ролях. Теперь в стране работает телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» (проект «Цифрового телевидения», медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна «Мосфильм»), в эфире которого с утра до вечера крутят бесподобную советскую классику — в диапазоне от «Девчат» до «Соляриса» — в формате высокой четкости.

Неповторимая классика

- Это новый дом для наших картин на телевидении, - подчеркнул гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров. - Наша киностудия одной из первых бесплатно разместила часть своих фильмов на Youtube – сегодня у канала «Мосфильма» 2,8 миллионов подписчиков. Теперь мы впервые создаем телеканал с перспективной аудиторией не менее 25 миллионов домохозяйств! Основу коллекции составят классические фильмы – вы вновь сможете прожить истории любимых героев, созданные великими режиссерами. Фильмотека будет пополняться также современными картинами.

Новый телеканал тут же запустил опрос, чтобы выяснить, какие именно советские картины из библиотеки «Мосфильма» современные зрители любят до сих пор.

Результаты опроса

В онлайн-опросе, размещенном в соцсетях канала, участвовали более тысячи человек. И по его итогам выяснилось, что самой любимой картиной для наших зрителей по-прежнему остается комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967).

Сразу за ней расположилась другая комедия того же мастера — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), по мотивам которой даже современные мастера сериального дела снимают свои работы (скоро выйдет проект ТНТ «Гусар», где герой Гарика Харламова путешествует во времени подобно Ивану Васильевичу Грозному).

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Бронзу» от зрителей получил опять Леонид Гайдай — с блестящей комедией «Бриллиантовая рука» (1969).

«Бриллиантовая рука»

В топ-10 любимых фильмов нашего зрителя также вошли картины «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (4 место), «Джентльмены удачи» (5 место), «Ирония судьбы, или С легким паром» (6 место), «Любовь и голуби» (7 место), «Девчата» (8 место), «Москва слезам не верит» (9 место), «12 стульев» (10 место).