Рашид Рахимов - о дебюте «Краснодара» в ЛЧ: «Никто не хочет провести несколько матчей и сказать до свидания»

Краснодар обыграл греческий "ПАОК" и в гостевом матче. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское представительство в Лиге Чемпионов увеличилось до трёх команд. В среду «Краснодар» выиграл греческий ПАОК в ответной встрече (2:1) и впервые в своей истории вышел в главный футбольный турнир Европы.

«Комсомолка» пообщалась с экс-футболистом и тренером Рашидом Рахимовым и узнала о проходе «Краснодара» в групповой этап ЛЧ чуть больше.

- Они несколько лет подряд стремились к этому, и то, что получилось - это большая радость для клуба и города. Для России очень важно иметь в групповом этапе три команды: это значит больше матчей, возможно, большее количество очков. В рейтинге мы можем подниматься и набирать очки.

В этой игре «Краснодар» сыграл более стабильно. Я всегда говорил, что надо уметь наступить себе на горло, для того, чтоб выдать результат. «Краснодар» любит играть в атаку, и очень честно на этом команда обжигалась. Я обратил внимание на то, что «Краснодар» быстрее стал организовываться в обороне. Тренер также отметил, что они обратили на это внимание. Первый матч с ПАОК давал преимущество по счёту и давал пользоваться преимуществом («Краснодар» выиграл первый матч противостояния – 2:1 – прим. ред). Это хорошо, потому что на протяжении долгого времени счёт был ничейный.

Рашид Рахимов. Фото: Максим Романов/ТАСС

«Краснодар» стал первой и единственной российской командой, которая пробилась в групповой этап европейского турнира через квалификацию. Остальные - «Динамо» и «Ростов» - с подобной задачей не справились, проиграв «Локомотиву» из Тбилиси и израильскому «Маккаби» соответственно, чем вызвали волну недовольства среди болельщиков и экспертов и вновь подняли вопрос о низком уровне Российской Премьер-Лиги.

Рахимов объяснил, почему не стоит впадать в эйфорию из-за прохода «Краснодара».

- Не нужно говорить ни о каких подъёмах. Было очень много негатива последние две недели. Когда ты уступаешь командам, которые ниже по рейтингу, это не очень приятно, но в футболе такое случается. «Краснодар» в какой-то степени закрыл этот негатив, но по одной-двум играм мы не можем расценивать подъём это или дно. Я бы и в этой ситуации не стал бы говорить о том, что мы на подъёме.

Эксперт также отметил важность работы «Краснодара» на трансферном рынке и назвал проблемные позиции «быков», которые следует укрепить в преддверии группового этапа Лиги Чемпионов.

- В очень хорошей форме Вандерсон, Вилена, Кабелла. Есть игроки, но их недостаточно. Это совершенно другой турнир и уровень. Будет мотивация, которая даст 20-30% успеха. Когда я сам выходил в Лиге Чемпионов, была запредельная мотивация, когда противник ПСЖ или «Бавария». Для любого футболиста игра в Лиге Чемпионов - это один из важных моментов в карьере.

Нужна хорошая обойма и длинная скамейка, для того, чтоб ты мог что-то поменять по ходу игры. «Краснодару» нужны приобретения. Не столько для чемпионата, а для лиги Чемпионов. Есть проблемы в линии атаке - желательно усилить. Нужен ведущий центральный защитник. Если есть возможность, стоит усилить и другие позиции. Никто не хочет провести несколько матчей и сказать до свидания.

Рашид Рахимов не спешит давать долгосрочные прогнозы до объявления соперников «Краснодара» по группе.

- Нужно смотреть, кто попадётся «Краснодару». Однозначно, это не будут команды уровня РПЛ. Подождём и посмотрим какие команды будут в группе, тогда скажем, на что можно рассчитывать. Даст ли соперник вести равную борьбу или, всё-таки, снова нужно будет наступить себе на горло и искать хорошие моменты для переходных атак, надеяться на контратаки.

«Краснодар» узнает соперников по группе сегодня. Прямую трансляцию жеребьёвки покажет Матч ТВ. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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