В России разработали умное стекло для экономии энергии

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Группа ученых-энтузиастов создала умное стекло, которое изменяет светопропускание архитектурного, автомобильного, авиационного остекления и др. Стекло отражает 80% УФ- и инфракрасного излучения, поэтому стеклопакет обладает серьезными энергосберегающими свойствами. А значит, его не нужно отапливать и охлаждать в таких объемах, как этого требуют современные стеклопакеты. Идею предложили в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, в треке «Новые идеи для бизнеса».

Разработкой занимаются предприниматели Феликс Боженов и Виталий Беньяминов, под их руководством трудится команда в размере 15 человек. В работу были вложены собственные средства коллектива.

Защиту от излучения обеспечивают нанесенные на стекло в вакууме многослойные сверхтонкие слои металла, их толщины измеряются нанометрами. «Мы подаем напряжение на стекло, структура металла меняется, происходит затемнение стекла, – объясняет разработчик. – Питание отключили, результат зафиксировался. Если питание будет с Wi-Fi, то можно будет управлять затемнением со смартфона». При этом стекло не боится воды, дождей, так как оно загерметизировано и «ведет» себя как обычный стеклопакет.

Готовую технологию можно применять на любых видах транспорта и зданий и даже использовать для изготовления линз для очков. «Рынок очень большой, – объясняет Феликс Боженов. – Пока светит солнце, у людей есть потребность от него защищаться. Другие технологии «выгорали» на солнце. Сейчас энергосберегающий стеклопакет, свободно продающийся на рынке, имеет два слоя, у нас же 9 слоев и энергосбережение больше в разы, соответственно».

Стекло – по сути термооболочка. Технология предотвращает выгорание предметов интерьера в домах, пластик не будет трескаться, одежда не будет выцветать. Для автомобилистов можно в нужном проценте затемнять стекло, не нарушая при этом правила дорожного движения. Некоторые автопроизводители уже заинтересовались технологией, они готовы покупать умное стекло.

Себестоимость готового умного стекла составит до 200 долларов для архитектурного остекления при учете мелкосерийного производства. Авторы рассчитывают, что в первую очередь разработка будет востребована на премиум-рынке и будет нишевым продуктом.

«Когда у нас появится партнер или инвестор, мы будем готовы регистрировать патент, – говорит Боженов. – За рубежом мы не планируем развиваться, мы патриоты и хотим работать в России. У нас уже все готово, нужно организовывать предприятие. Пока на эту тему мы ведем переговоры».