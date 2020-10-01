Новые правила въезда в Финляндию для россиян: попасть в страну проще владельцам недвижимости

Все прибывающие из России должны провести в самоизоляции две недели Фото: Александр ГЛУЗ

Пограничное ведомство Финляндии опубликовало новые правила въезда, согласно которым россияне могут въехать в страну, если речь идет о неотложных личных обстоятельствах.

Теперь к таковым, в числе прочих, относится осуществление срочных процедур по поддержанию или ремонту недвижимости, если она принадлежит физическому лицу. Ограничение — въезд разрешат только одному человеку, так что выдать семейный отдых за ремонт крыльца не выйдет. На собственность фирм послабление также не распространяется.

Как и прежде, неотложным семейным обстоятельством считается, например, рождение ребёнка, тяжелая болезнь близкого родственника, собственная свадьба, устойчивые партнёрские отношения, а также встречи с собственным несовершеннолетним ребёнком, если он находится в Финляндии.

Необходимость поездки следует документально подтвердить при запросе визы и непосредственно при прохождении границы. Решение о въезде в страну всегда принимается в индивидуальном порядке во время пограничной проверки.

Финские рубежи по-прежнему проницаемы для россиян, имеющих вид на жительство в Финляндии или странах ЕС, или путешествующих по работе: для персонала служб здравоохранения, транспортных компаний, дипломатов и сотрудников международных организаций. Также в страну Суоми пропустят людей, нуждающихся в международной защите или путешествующих по другим гуманитарным соображениям.

Все прибывающие из России должны провести в самоизоляции две недели.